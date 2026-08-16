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सीजेआई सूर्यकांत बोले, 'लॉ स्टूडेंट तकनीक का उपयोग उचित और नैतिक तरीके से करें'

सीजेआई ने कहा कि तकनीक अब कानूनी बिरादरी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, यह पहले ही अंदर आ चुकी है.

CJI addressing students
स्टूडेंट्स को संबोधित करते सीजेआई (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 7:54 PM IST

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जोधपुर: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU), जोधपुर के 25वें स्थापना दिवस समारोह एवं वाइस चांसलर कॉनक्लेव 2.0 का आयोजन रविवार को किया गया. कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बोलते हुए कहा कि यह ऐसा टूल है, जिसका उपयोग रोका नहीं जा सकता. तकनीक के प्रति बेहतर दृष्टिकोण यह है कि इन उपकरणों को पारदर्शी और पर्यवेक्षित तरीके से कक्षाओं में लाया जाए, ताकि छात्र न केवल उनका उपयोग करना सीखें, बल्कि उनका उचित और नैतिक रूप से उपयोग करना भी सीखें.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अकादमिक अखंडता के प्रश्न उन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं जिनका कानूनी शिक्षा को आज सामना करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन इस पर गंभीरता से विचार करेगा, जिसकी उन्हें आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि छात्रों को यह सिखाया जाना चाहिए कि किस उपकरण पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं. जहां सत्यापन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और निर्णय में सहायता के लिए तकनीक का उपयोग करने के और निर्णय को पूरी तरह से बदलने की अनुमति देने के बीच की एक रेखा हो. इस समारोह की अध्यक्षता NLU जोधपुर की कुलपति प्रो हरप्रीत कौर ने की. जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. कार्यक्रम में देश भर के 26 विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और छात्रों ने भाग लिया.

सीजेआई सूर्यकांत ने लॉ स्टूडेंट्स को दी यह सीख... (ETV Bharat Jodhpur)

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लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोड मैप कॉनक्लेव का उद्घाटन: स्थापना दिवस के बाद CJI सूर्यकांत ने 'लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोड मैप' विषय पर आयोजित वाइस चांसलर कॉनक्लेव 2.0 के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया. इससे पहले कांन्क्लेव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि व्हाइस चांसलर्स कॉनक्लेव के इस दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने के लिए जोधपुर में होना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है. यह सम्मेलन समय के एक बहुत ही अर्थपूर्ण मोड़ पर आयोजित हो रहा है, जब विश्वविद्यालय अपने 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है. इतिहास के अधिकांश हिस्से में, कानूनी पेशा तकनीक को देर से अपनाने वाला रहा है और अपने पारंपरिक तरीकों में सहज रहा है. लेकिन अब यह रवैया हमारे लिए उपलब्ध नहीं है. तकनीक अब कानूनी बिरादरी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, यह पहले ही अंदर आ चुकी है और अनुबंधों की ड्राफ्टिंग, ड्यू डिलिजेंस, शोध और विवाद समाधान को नया आकार दे रही है. इसलिए, आगे का रास्ता हमारे लॉ स्कूलों से ही बनना चाहिए.

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हाईकोर्ट हेरिटेज परिसर में सम्मान समारोह: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का हाईकोर्ट के हेरिटेज परिसर पहुंचने पर सम्मान किया गया. उन्होंने यहां जिला एवं सत्र न्यायालय की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. जस्टिस सूर्यकांत के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. इस मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा मुख्य न्यायाधीश का सम्मान किया गया. समारोह में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और जोधपुर महानगर के संरक्षक न्यायाधीश जस्टिस विनीत कुमार माथुर सहित राजस्थान हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

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