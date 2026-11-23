CJI सूर्यकांत ने सुपरटेक प्रोजेक्ट्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
यह तब हुआ जब सीजेआई, जस्टिस बागची और वी मोहना की बेंच ने 16 नवंबर को इस मामले में अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था.
Published : November 23, 2026 at 1:44 PM IST
नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को सुपरटेक इन्सॉल्वेंसी और होमबॉयर्स विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, यह कहते हुए कि एक आवेदक उन्हें पर्सनली जानते थे.
सीजेआई ने कहा, 'एप्लीकेंट में से एक इत्तेफ़ाक से मुझे जानता था. मुझे एक स्पेशल बेंच बनानी होगी. वह मुझे दूर से जानता है, मेरा क्लाइंट या मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन मुझे जानता है. किसी को यह बात पता होनी चाहिए थी. बेवजह पार्टी क्यों बनें?'
सीजेआई ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच बनाएंगे. यह डेवलपमेंट तब हुआ जब सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना वाली बेंच ने 16 नवंबर को इस मामले में अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था.
पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी कंपनी एनबीसीसी, जिसे कर्ज में डूबी रियल्टी कंपनी सुपरटेक के 16 रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम सौंपा गया था, ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर घर खरीदने वाले उसका (एनबीसीसी) शामिल होना नहीं चाहते हैं तो वह इससे बाहर निकलना चाहेगी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को सुपरटेक लिमिटेड के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कहा गया था.
सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने कहा था कि उसकी चिंता घर खरीदने वालों को लेकर है और यह भी कि इन प्रोजेक्ट्स को कौन पूरा करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दो दशकों से अपने घरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हज़ारों परेशान घर खरीदारों की मदद की थी और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को 16 प्रोजेक्ट पूरे करने को कहा गया था.
इसने सभी ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट को ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से भी रोक दिया था जिससे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) का पूरा होने वाला कंस्ट्रक्शन का काम रुक सकता था. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के 12 दिसंबर, 2024 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को घर खरीदने वालों के हित में प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लेने के लिए कहा गया था.
बेंच ने कहा कि कई घर खरीदने वालों के मुताबिक, सुपरटेक ने 2010-12 के दौरान डिलीवरी के लिए करीब 51,000 घर बुक किए थे. बेंच ने एनबीसीसी को एनसीएलएटी की बनाई एक्सपर्ट कमिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट्स शुरू करने और उन्हें जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया था.
एनसीएलएटी ने 12 दिसंबर, 2024 को एनबीसीसी, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में 49,748 घरों वाले 16 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कहा.
इन प्रोजेक्ट्स में करीब 27,000 घर खरीदने वाले घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं. एनसीएलएटी का यह फैसला 1 अक्टूबर, 2014 को टॉप कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद आया, जिसमें इन्सॉल्वेंसी अपीलेट ट्रिब्यूनल को एनबीसीसी के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के प्रपोजल को देखने और उस पर फैसला करने की इजाजत दी गई थी.
एनसीएलएटी ने एनबीसीसी को '31 मार्च, 2025 से पहले काम देने का प्रोसेस शुरू करने' और उसके एक महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्देश दिया था. यह भी आदेश दिया गया था कि 16 प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन का काम 1 मई, 2025 से शुरू होगा.
एनबीसीसी ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR), देहरादून और बेंगलुरु में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी के सामने आए फाइनेंशियल संकट की वजह से रेजिडेंशियल यूनिट्स के पूरा होने में रुकावट आई, जिससे 2021 में इन्सॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू हुई.
एनबीसीसी ने एनसीएलएटी के सामने सुपरटेक के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जमा किए थे. पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) ने 16 प्रोजेक्ट्स को तीन फेज में पूरा करने का प्रपोजल दिया था. चरण 1 के तहत, इको-विलेज -2 (ग्रेटर नोएडा), रोमानो (नोएडा), केपटाउन (नोएडा), सीजर सूट्स (ग्रेटर नोएडा), इको-विलेज -3 (ग्रेटर नोएडा), स्पोर्ट्स विलेज (ग्रेटर नोएडा) और इको-सिटी (नोएडा) को पूरा करने का प्रस्ताव था.