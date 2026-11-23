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CJI सूर्यकांत ने सुपरटेक प्रोजेक्ट्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को सुपरटेक इन्सॉल्वेंसी और होमबॉयर्स विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, यह कहते हुए कि एक आवेदक उन्हें पर्सनली जानते थे.

सीजेआई ने कहा, 'एप्लीकेंट में से एक इत्तेफ़ाक से मुझे जानता था. मुझे एक स्पेशल बेंच बनानी होगी. वह मुझे दूर से जानता है, मेरा क्लाइंट या मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन मुझे जानता है. किसी को यह बात पता होनी चाहिए थी. बेवजह पार्टी क्यों बनें?'

सीजेआई ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच बनाएंगे. यह डेवलपमेंट तब हुआ जब सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना वाली बेंच ने 16 नवंबर को इस मामले में अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था. पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी कंपनी एनबीसीसी, जिसे कर्ज में डूबी रियल्टी कंपनी सुपरटेक के 16 रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम सौंपा गया था, ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर घर खरीदने वाले उसका (एनबीसीसी) शामिल होना नहीं चाहते हैं तो वह इससे बाहर निकलना चाहेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को सुपरटेक लिमिटेड के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कहा गया था. सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने कहा था कि उसकी चिंता घर खरीदने वालों को लेकर है और यह भी कि इन प्रोजेक्ट्स को कौन पूरा करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दो दशकों से अपने घरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हज़ारों परेशान घर खरीदारों की मदद की थी और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को 16 प्रोजेक्ट पूरे करने को कहा गया था. इसने सभी ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट को ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से भी रोक दिया था जिससे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) का पूरा होने वाला कंस्ट्रक्शन का काम रुक सकता था. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के 12 दिसंबर, 2024 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को घर खरीदने वालों के हित में प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लेने के लिए कहा गया था.