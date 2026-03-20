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'कोई मुझ पर हितों के टकराव का आरोप लगाएगा’, CJI ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले से खुद को अलग किया

बेंच ने कहा कि मामला 7 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा.

CJI SURYA KANT
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (file photo-IANS)
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By Sumit Saxena

Published : March 20, 2026 at 5:53 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली : भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को 2023 कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (EC) की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा, “कोई मुझ पर हितों का टकराव (Conflict of Interest) का आरोप लगाएगा.”

यह मामला सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया.

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या उन्हें इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? भूषण ने कहा, "मैं भी इसी सवाल के बारे में सोच रहा था." सीजेआई ने कहा, "कोई मुझ पर हितों का टकराव (Conflict of Interest) का आरोप लगाएगा."

भूषण ने कहा, “कोई भी आप पर आरोप नहीं लगाएगा लेकिन मुझे अब भी लगता है…” सीजेआई ने जवाब दिया कि शायद आप ऐसा न करें. भूषण ने कहा, "लेकिन बेहतर होगा कि आप इस मामले की सुनवाई न करें. शायद, मेरे हिसाब से, यह सबसे अच्छा होगा कि इसे ऐसी बेंच को भेजा जाए जिसमें कोई होने वाला चीफ जस्टिस न हो."

सीजेआई ने यह कहते हुए कि जैसा मैंने सोचा था और आगे कहा, “अब, मुझे यह मामला एक ऐसी बेंच को भेजना चाहिए जहां जस्टिस चीफ जस्टिस बनने की लाइन में न हों. तब, कोई कुछ नहीं कह सकता. मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया है.”.

भूषण ने जोर देकर कहा कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है. सीजेआई ने कहा कि मामला 6 या 7 अप्रैल को लिस्ट किया जा सकता है. भूषण ने तर्क दिया कि सुनवाई में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनके हिसाब से यह इस कोर्ट के कई फैसलों के तहत आता है और यह पूरी तरह से कानून का सवाल है. छोटी दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि मामला 7 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा.

इससे पहले, भूषण ने तर्क दिया था कि टॉप कोर्ट ने अपने मार्च 2023 के फैसले में सीईसी और चुनाव कमिश्नर (ECs) को नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई वाला एक पैनल बनाया था.

दिसंबर 2023 में, केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 लागू किया. यह तर्क दिया गया कि नए कानून ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) के चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक मंत्री को शामिल कर दिया है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग है.

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