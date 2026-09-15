ETV Bharat / bharat

जनता का 'भरोसा' ही न्यायपालिका की असली ताकत है: CJI

नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि अदालतें नतीजों से नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता से वैधता हासिल करती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग हारते हैं, उन्हें भी यह मानकर चलना चाहिए कि सिस्टम ने उनके साथ सही बर्ताव किया है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता का 'भरोसा' ही न्यायपालिका की असली ताकत (करेंसी) है और न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए. सीजेआई यहां राष्ट्रीय राजधानी में राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर सीरीज में बोल रहे थे. इवेंट का थीम था 'जस्टिस सीन टू बी डन, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट एज पिलर्स ऑफ द लीगल सिस्टम'.

सीजेआई ने कहा, 'जीतने से कोर्ट को उसकी लेजिटिमेसी नहीं मिलती, बल्कि प्रोसेस की फेयरनेस से मिलती है. केस हारने से अपने आप में कोर्ट का जनता का भरोसा कम नहीं होता, जबकि गलत काम करते हुए देखा जाना, निश्चित रूप से होता है.'

उन्होंने कहा कि कोर्ट का भरोसा तब नहीं मिलता जब उसे पसंद किया जाता है, या लोगों के चाहे हुए नतीजे दिए जाते हैं. सीजेआई ने कहा कि जनता का भरोसा बदले में जनता की मंजूरी जैसा नहीं होता, और यह फर्क बहुत मायने रखता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट तब भरोसा पाता है जब हारने वाले लोग जो बिल्कुल अलग नतीजा चाहते थे, फिर भी यह मानते हुए चले जाते हैं कि जिस प्रोसेस ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया वह सही था. उन्होंने आगे कहा कि यह मंजूरी पाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है, और कहीं ज़्यादा कीमती भी.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक टेक्स्टबुक से जुड़ी खुद से की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'अपने ऑर्डर में हमने दोहराया कि ज्यूडिशियरी, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर आलोचना के खिलाफ नहीं है, और न ही हो सकती है, क्योंकि ज्यूडिशियल कामकाज की सही, जानकारी वाली और कंस्ट्रक्टिव आलोचना एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की एक जायज और जरूरी खासियत है, जो संस्थागत जवाबदेही और खुद को सुधारने में मदद करती है.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह ट्रांसपेरेंसी के दिल में है, क्योंकि कोई कोर्ट खुद को जांच से परे रखकर जनता का भरोसा नहीं जीत सकता. उसे जांच, सवाल और जहां जरूरी हो, आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए.' उन्होंने कहा कि कोर्ट अक्सर असल में दूर महसूस होती है और प्रोसेस अक्सर इस तरह से मुश्किल होते हैं कि वे उन लोगों के पक्ष में होते हैं जो उन्हें समझने वाले वकीलों का खर्च उठा सकते हैं.

उन्होंने कहा, 'इस तरह के मंच से यह मानना ​​सबसे आरामदायक बात नहीं है लेकिन यह सच है और इसे ईमानदारी से मानना ​​ही इस बारे में बात करने की एकमात्र असली शुरुआत है कि अब क्या बदल रहा है.' सीजेआई ने कहा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है और कोर्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी केवल खुले दरवाजे और पब्लिक हियरिंग का मामला नहीं है, हालांकि इसमें निश्चित रूप से वे चीजें शामिल हैं.