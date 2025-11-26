ETV Bharat / bharat

सिर्फ बार ही न्यायिक प्रणाली के अनदेखे पीड़ितों को बचा सकता है : CJI सूर्यकांत

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि वह अक्सर न्यायिक प्रणाली के अनदेखे पीड़ितों के बारे में बोलते हैं और उनका पक्का यकीन है कि सिर्फ बार ही उन्हें ऐसी तकलीफ से बचा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक मामलों में हमारी मदद करने के अलावा यह भी उतना ही ज़रूरी है कि बार मिलकर हमारे बुनियादी दस्तावेज की भावना को अपनाने की दिशा में सही कदम उठाए.

उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें उन लोगों को कानूनी मदद देना शामिल है जो कमजोर हैं या समाज के हाशिये पर रह रहे हैं. साथ ही राज्य की पॉलिसी के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए विज़न के साथ खुद को जोड़ना भी शामिल है.

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिबद्धता इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि जब विधिक बंधुत्व के सदस्य ये जिम्मेदारियां लेते हैं, तो उनका असर दूर तक फैलता है.अपने समुदायों में असली बदलाव लाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करते हैं.

उन्होंने कहा, “जब मैं अक्सर न्यायिक प्रणाली के अदृश्य शिकार के बारे में बात करता हूं, तो मेरा पक्का यकीन है कि सिर्फ बार ही उन्हें ऐसी तकलीफ़ से बचा सकता है. सीजेआई ने कहा, "आपका नजरिया बहुत मायने रखता है, और जिस गंभीरता से आप अपने काम में लगे रहते हैं, वह सीधे हमारे संवैधानिक भविष्य के बदलाव पर असर डालता है."

उन्होंने आगे कहा कि वह आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि संविधान अपनी देखरेख सिर्फ एक संस्था को नहीं, बल्कि सोच और विवेक के एक ग्रुप को सौंपता है, और उस ग्रुप में, बार और बेंच जरूरी पार्टनर के तौर पर खड़े हैं.

सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका ने बार की खूबियों को बचाने में बार की बहुत कीमती भूमिका को बार-बार माना है.

उन्होंने कहा, "जब हम उस खास पल का जश्न मना रहे हैं जब भारत के लोगों ने खुद को अपना सबसे बुनियादी वादा दिया, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कानून के राज को मजबूत करने और हमारे संविधान की पवित्रता को बनाए रखने में बार का अहम स्थान है..."