सिर्फ बार ही न्यायिक प्रणाली के अनदेखे पीड़ितों को बचा सकता है : CJI सूर्यकांत

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने संविधान दिवस पर कमजोर तबकों की मदद करने में बार की जिम्मेदारी पर जोर दिया.

Chief Justice of India Surya Kant
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (PTI)
By Sumit Saxena

Published : November 26, 2025 at 2:54 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि वह अक्सर न्यायिक प्रणाली के अनदेखे पीड़ितों के बारे में बोलते हैं और उनका पक्का यकीन है कि सिर्फ बार ही उन्हें ऐसी तकलीफ से बचा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक मामलों में हमारी मदद करने के अलावा यह भी उतना ही ज़रूरी है कि बार मिलकर हमारे बुनियादी दस्तावेज की भावना को अपनाने की दिशा में सही कदम उठाए.

उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें उन लोगों को कानूनी मदद देना शामिल है जो कमजोर हैं या समाज के हाशिये पर रह रहे हैं. साथ ही राज्य की पॉलिसी के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए विज़न के साथ खुद को जोड़ना भी शामिल है.

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिबद्धता इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि जब विधिक बंधुत्व के सदस्य ये जिम्मेदारियां लेते हैं, तो उनका असर दूर तक फैलता है.अपने समुदायों में असली बदलाव लाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करते हैं.

उन्होंने कहा, “जब मैं अक्सर न्यायिक प्रणाली के अदृश्य शिकार के बारे में बात करता हूं, तो मेरा पक्का यकीन है कि सिर्फ बार ही उन्हें ऐसी तकलीफ़ से बचा सकता है. सीजेआई ने कहा, "आपका नजरिया बहुत मायने रखता है, और जिस गंभीरता से आप अपने काम में लगे रहते हैं, वह सीधे हमारे संवैधानिक भविष्य के बदलाव पर असर डालता है."

उन्होंने आगे कहा कि वह आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि संविधान अपनी देखरेख सिर्फ एक संस्था को नहीं, बल्कि सोच और विवेक के एक ग्रुप को सौंपता है, और उस ग्रुप में, बार और बेंच जरूरी पार्टनर के तौर पर खड़े हैं.

सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका ने बार की खूबियों को बचाने में बार की बहुत कीमती भूमिका को बार-बार माना है.

उन्होंने कहा, "जब हम उस खास पल का जश्न मना रहे हैं जब भारत के लोगों ने खुद को अपना सबसे बुनियादी वादा दिया, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कानून के राज को मजबूत करने और हमारे संविधान की पवित्रता को बनाए रखने में बार का अहम स्थान है..."

चीफ जस्टिस कांत ने कहा, "मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर कोर्ट को संविधान का पहरेदार माना जाता है, तो बार के सदस्य हमारे रास्ते को रोशन करने वाले पथ प्रदर्शक हैं. वे हमें अपनी गंभीर ड्यूटी को साफ और पक्के यकीन के साथ निभाने में मदद करते हैं."

एससीबीए के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि कानून सभी के लिए काम का और आसानी से मिलने वाला तभी हो सकता है जब लीगल सिस्टम के तीन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाए - कानून बनाना, न्याय दिलाना, और हर आम आदमी तक न्याय दिलाने वाले सिस्टम की पहुंच.

उन्होंने चुनावों में काले धन का मुद्दा उठाया और कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग संसद में आ रहे हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुसार, यह संविधान की खूबसूरती है कि इसके तीनों हिस्से, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे से स्वतंत्र होने के बावजूद आपस में तालमेल है.

विदेशी टॉप जजों ने संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया

सीजेआई ने कई देशों के प्रमुख जजों का भी स्वागत किया, जो सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेने आए थे. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची के साथ अलग-अलग देशों के चीफ जस्टिस और सीनियर जजों ने न्यायिक कार्यवाही देखी.

इन खास लोगों में भूटान के चीफ जस्टिस ल्योनपो नोरबू शेरिंग, केन्या की मुख्य न्यायाधीश मार्था के कूमे, मॉरिशस की चीफ जस्टिस बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुलऔर श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश प्रीति पद्मन सुरसेना शामिल थे. वहीं केन्या, नेपाल, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट और मलेशिया के फेडरल कोर्ट के सीनियर जज भी मौजूद थे.

सीजेआई ने कहा, "वे सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में शामिल होने आए हैं. और यह एक इत्तेफ़ाक था कि मैंने 24 नवंबर को सीजेआई के तौर पर शपथ ली." उन्होंने कहा, "भारत के सुप्रीम कोर्ट और बार के सभी सदस्यों की ओर से, मैं सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं."

ये भी पढ़ें- 'जज चुनने के लिए कॉलेजियम क्यों ज़्यादा सही है?': CJI गवई ने कार्यकाल के आखिरी दिन खुलकर रखी अपनी बात

