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झारखंड हाईकोर्ट को मिली डिजिटल ताकत, CJI सूर्यकांत ने डेटा सेंटर का किया उद्घाटन

CJI सूर्यकांत ने डेटा सेंटर का उद्घाटन किया (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड की न्यायपालिका ने तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है. अब अदालतों में न्यायिक कामकाज को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार देर शाम रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट परिसर में अत्याधुनिक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट की नई वेबसाइट, मोबाइल ऐप और छह महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत की. इस पहल से न सिर्फ जजों और अधिवक्ताओं को सहूलियत मिलेगी, बल्कि आम वादियों को भी घर बैठे कई न्यायिक सेवाओं का लाभ मिल सकेगा.