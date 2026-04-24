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पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान पर CJI सूर्यकांत ने खुशी जताई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ.

Chief Justice of India Surya Kant
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 2:00 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपीलीय न्यायाधिकरणों से कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जिन लोगों का नाम जोड़ने के लिए तत्काल सुनवाई का मामला बनता है, उनकी याचिकाओं पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए.

सुनवाई की शुरुआत में, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज में हुए ज़्यादा वोटिंग पर खुशी जताई. पश्चिम बंगाल में 152 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 92.72 प्रतिशत वोटिंग हुई.

सीजेआई ने कहा, “भारत के नागरिक के तौर पर, मैं मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुश हुआ. जब लोग वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है.’’

जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी पीठ में शामिल हैं. पीठ राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित, सीएम ममता बनर्जी के द्वारा दायर की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ज्यादा वोटिंग की तारीफ की और राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में केंद्रीय बलों की भूमिका की तारीफ की. पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों से यह भी कहा कि वे मतदाता सूची से नाम हटाने समेत लंबित मामलों के समाधान के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में जाएं.

कोर्ट अपीलीय न्यायाधिकरणों से कहा कि वे उन लोगों को बिना बारी के सुनवाई का मौका दें, जिनका मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए तत्काल सुनवाई का मामला बनता है.

बेंच ने कहा कि वह मतदाता सूची में बने रहने के ज़्यादा कीमती अधिकार पर बाद में विचार करेगी.

वरिष्ठ वकील और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी विधानसभा चुनाव के पहले फेज में रिकॉर्ड वोटिंग की तारीफ की और कहा कि लोग देश के कोने-कोने से वोट देने आए थे, इस डर से कि अगर वे इस बार वोट नहीं डाल पाए तो उनका नाम मतदाता से हटा दिया जाएगा.

उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अब तक अपीलीय न्यायाधिकरणों ने सिर्फ 139 दावों या अपील पर ही फैसला किया है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे 27 लाख लोग सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 92 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग, तमिलनाडु में 85.14 फीसदी मत पड़े

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