'सुखना झील को और कितना सुखाओगे', CJI सूर्यकांत ने पूछा सवाल, चंडीगढ़ की झील के सूखने पर जताई चिंता

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील के सूखने पर चिंता जताते हुए पूछा कि "सुखना को और कितना सुखाओगे".

CJI Surya Kant expresses concern over the drying up of the Chandigarh Sukhna Lake
CJI सूर्यकांत (PTI)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 21, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज चंडीगढ़ की मशहूर झील को लेकर सख्त टिप्पणी की और पूछा कि "आखिर सुखना झील को कितना सुखाओगे". सीजेआई सूर्यकांत ने सरकार को पिछली गलतियां ना दोहराने की चेतावनी दी और कहा कि अधिकारियों और बिल्डर माफिया की मिलीभगत के कारण सुखना झील को नुकसान पहुंच चुका है. अब जल्दी कोई कदम उठाने की जरूरत है.

"सुखना झील को कितना सुखाओगे" : हरियाणा के हिसार के पेटवाड़ गांव के रहने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चंडीगढ़ में सूखती सुखना झील को लेकर सख्त टिप्पणी की. जस्टिस सूर्यकांत ने बिल्डर माफिया और नौकरशाहों की मिलीभगत के कारण चंडीगढ़ की मशहूर झील के सूखने पर खासी चिंता जताई. उन्होंने सवाल पूछा कि "सुखना झील को और कितना सुखाओगे".

CJI Surya Kant expresses concern over the drying up of the Chandigarh Sukhna Lake
सुखना झील (Etv Bharat)

सांठगांठ से अवैध निर्माण : CJI और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच 1995 की पेंडिंग PIL जिसका टाइटल 'इन रे: टीएन गोदावरमन थिरुमुलपाद' है, में दायर अंतरिम अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान सीजेआई ने सुखना झील को लेकर ये टिप्पणी की. सीजेआई ने कहा कि "नौकरशाहों की मिलीभगत और सांठगांठ से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिन्हें पंजाब में राजनीतिक लोगों का समर्थन प्राप्त है, जिसके कारण झील पूरी तरह से बर्बाद हो रही है. सभी बिल्डर माफिया वहां काम कर रहे हैं."

CJI Surya Kant expresses concern over the drying up of the Chandigarh Sukhna Lake
सुखना झील चंडीगढ़ (Etv Bharat)

संपादक की पसंद

