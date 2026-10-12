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CJI सूर्यकांत ने SIR, वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी-खड़गे से मिलने से किया इनकार

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 'वोट चोरी' के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया. और कहा है कि इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पक्ष के विचाराधीन हैं, सूत्रों ने रविवार को बताया.

लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता (LoPs) राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीजेआई को लेटर लिखकर सोमवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच उनसे मिलने का समय मांगा था. इसमें उन्होंने 'वोट चोरी' खत्म करने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को रोकने और पेपर बैलेट फॉर्मेट पर वापस जाने की मांग करते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा था.

विपक्षी पार्टियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है. कांग्रेस ने इसे 'चलो दिल्ली- डेमोक्रेसी के लिए मार्च' नाम दिया है. इसके लिए नेता दोपहर 1.30 बजे कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड जंक्शन पर इकट्ठा होंगे. सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी की मीटिंग की रिक्वेस्ट के जवाब में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस लीडर से ज्यूडिशियल साइड पर एक पिटीशन फाइल करने को कहा, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि सीजेआई ने कहा कि अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए 24x7 खुला है. सूत्रों ने बताया कि उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर शासन के कामों में दखल नहीं दे सकता.