वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सीजेआई सूर्यकांत ने दी बधाई
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. चुनाव मंगलवार को हुए और नतीजे देर रात घोषित किए गए.
Published : August 19, 2026 at 3:21 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को वरिष्ठ वकील प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष के रूप में उनके चुनाव पर बधाई दी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दूसरे नए चुने गए पदाधिकारियों को भी बधाई दी और न्यायपालिका और बार के बीच करीबी और तालमेल वाला रिश्ता बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया. चुनाव मंगलवार को हुए थे और नतीजे देर रात घोषित किए गए.
राय ने अध्यक्ष पद के चुनाव में 822 वोट हासिल किए. अन्य उम्मीदवारों में अनुपम लाल दास को 451 वोट मिले. इसके अलावा आदिश अग्रवाल (412), गौरव भाटिया (370), सुकुमार पट्टजोशी (269), सिद्धार्थ मृदुल (217) और महालक्ष्मी पावनी को 128 को मत मिले.
वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल कौशिक एससीबीए के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल सचिव निर्वाचित हुई हैं. अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष और अधिवक्ता मनीष दुबे को संयुक्त सचिव चुना गया है.
दिन की कार्यवाही शुरू होने पर, राय ने बेंच को अपना समर्थन देते हुए कहा कि, यह बार पूरी तरह से आपके साथ है. हम 100 प्रतिशत सहयोग करेंगे और हर तरह से बेंच को समर्थन करेंगे." चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हम एक छोटा परिवार हैं. हमने हमेशा एक-दूसरे का ख्याल रखा है और इस समन्वित संबंध को बनाए रखेंगे."
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी उम्मीद जताई कि, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के नए चुने गए पदाधिकारी उदाहरण बनकर बार का नेतृत्व करेंगे और युवा वकीलों को इस पेशे में खुद को स्थापित करने में मदद करने के मकसद से पहल करेंगे. वहीं, राय ने कहा, "आपका मार्गदर्शन कीमती है. आप पिता जैसे हैं जिनसे हम हमेशा संपर्क कर सकते हैं."
(इनपुट-PTI)
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