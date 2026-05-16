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CJI सूर्यकांत की 'कॉकरोच' वाले बयान पर सफाई, कहा- 'बयान को गलत तरीके से पेश किया, मुझे युवाओं पर गर्व...'

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ( file photo-IANS )

नई दिल्ली : भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी 'परजीवी' वाली टिप्पणी पर कड़े शब्दों में सफाई देते हुए कहा कि उन्हें उन मीडिया रिपोर्टों से "दुख" हुआ, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की है. सीजेआई ने एक बयान में कहा, "मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक बेकार केस की सुनवाई के दौरान कही गई मेरी बातों को कैसे गलत तरीके से पेश किया." सीजेआई सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि उनकी बातें खास तौर पर "नकली और बोगस डिग्री" के जरिए लीगल प्रोफेशन में आने वाले लोगों के लिए थीं और "मीडिया के एक हिस्से ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया." यह सफाई शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हुए विवाद के बाद आई है, जब सीजेआई ने वरिष्ठ पदनाम की मांग करने वाली एक वकील की याचिका पर उसे डांटते हुए "पैरासाइट्स" और "कॉकरोच" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था.