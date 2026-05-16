ETV Bharat / bharat

CJI सूर्यकांत की 'कॉकरोच' वाले बयान पर सफाई, कहा- 'बयान को गलत तरीके से पेश किया, मुझे युवाओं पर गर्व...'

सीजेआई सूर्यकांत ने ‘कॉकरोच’ टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ने के बाद अपना पक्ष रखा है.

CJI Surya Kant
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (file photo-IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी 'परजीवी' वाली टिप्पणी पर कड़े शब्दों में सफाई देते हुए कहा कि उन्हें उन मीडिया रिपोर्टों से "दुख" हुआ, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की है.

सीजेआई ने एक बयान में कहा, "मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक बेकार केस की सुनवाई के दौरान कही गई मेरी बातों को कैसे गलत तरीके से पेश किया."

सीजेआई सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि उनकी बातें खास तौर पर "नकली और बोगस डिग्री" के जरिए लीगल प्रोफेशन में आने वाले लोगों के लिए थीं और "मीडिया के एक हिस्से ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया."

यह सफाई शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हुए विवाद के बाद आई है, जब सीजेआई ने वरिष्ठ पदनाम की मांग करने वाली एक वकील की याचिका पर उसे डांटते हुए "पैरासाइट्स" और "कॉकरोच" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था.

मैंने खास तौर पर उन लोगों की बुराई की थी जो नकली और बोगस डिग्री की मदद से बार (कानूनी पेशे) जैसे प्रोफेशन में आए हैं. ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे अच्छे प्रोफेशन में भी घुस गए हैं, और इसलिए वे पैरासाइट की तरह हैं.

चीफ जस्टिस ने अपनी बात पर कहा, "यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की बुराई की. मुझे न सिर्फ हमारे मौजूदा और आने वाले मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है. यह कहना कोई बढ़ा-चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि भारतीय युवा मेरा बहुत सम्मान करते हैं, और मैं भी उन्हें एक विकसित भारत के पिलर के तौर पर देखता हूं."

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में भड़के सीजेआई: न्यायपालिका पर हमला करने वालों को बताया 'कॉकरोच'

TAGGED:

COCKROACH REMARK
MEDIA CONTROVERSY
सीजेआई सूर्यकांत
कॉकरोच टिप्पणी
CJI SURYA KANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.