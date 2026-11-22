ETV Bharat / bharat

CJI सूर्यकांत ने हिमाचल को बताया अपना घर, बोले- दिल्ली के माहौल के बीच यहां मिली शुद्ध ऑक्सीजन

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ( PTI )

धर्मशाला: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हिमाचल प्रदेश को अपना घर बताया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है और यह राज्य उन्हें अपने घर जैसा लगता है. दिल्ली के प्रदूषित माहौल के बीच धर्मशाला पहुंचकर उन्हें शुद्ध हवा में सांस लेने का अवसर मिला है. हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने संबोधन के दौरान ये बातें कहीं. इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता हासिल करने के साथ-साथ संघर्ष, धैर्य, सामुदायिक सहयोग और टीमवर्क का महत्व भी समझाया.

सीजेआई ने कहा कि वह अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनकर आए थे. यहां उनका कार्यकाल भले ही करीब सात महीने का रहा, लेकिन इसके बाद भी पिछले सात वर्षों से हिमाचल के साथ उनका जुड़ाव लगातार बना हुआ है. उन्होंने कहा कि हिमाचल उन्हें अपना घर लगता है और वह भावनात्मक रूप से यहां के लोगों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्रीय विश्वविद्यालय का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें यहां बुलाकर कम से कम एक दिन के लिए शुद्ध हवा में सांस लेने का अवसर दिया गया.