ETV Bharat / bharat

गरीबों तक न्याय पहुंचाने के लिए उनकी भाषा में करें संवाद, अस्पताल की तरह घर तक पहुंचे न्यायिक सेवाएं: CJI सूर्यकांत

देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर का उद्घाटन करते CJI सूर्यकांत ( ETV Bharat )

देवघर/रांचीः भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह के साथ देवघर पहुंचे.

नई दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से वह सीधे परिसदन पहुंचे. इसके बाद द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. बाबा की पूजा के बाद वह देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर में शामिल हुए.