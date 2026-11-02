गरीबों तक न्याय पहुंचाने के लिए उनकी भाषा में करें संवाद, अस्पताल की तरह घर तक पहुंचे न्यायिक सेवाएं: CJI सूर्यकांत
देवघर में सीजेआई सूर्यकांत ने बैद्यनाथ मंदिर में पूजा की. साथ ही जिला कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : November 2, 2026 at 10:20 PM IST
देवघर/रांचीः भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह के साथ देवघर पहुंचे.
नई दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से वह सीधे परिसदन पहुंचे. इसके बाद द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. बाबा की पूजा के बाद वह देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर में शामिल हुए.
अस्पताल की तरह जरूरतमंदों तक पहुंचे न्यायिक सेवाएं
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि न्याय व्यवस्था को गरीबों और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है. न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि न्यायिक सेवाओं को जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाना होगा. जिस तरह अस्पतालों में मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाती हैं, उसी तरह न्यायपालिका को भी गरीबों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए. इसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता देने वाले वकीलों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स को जरूरतमंदों के घर तक पहुंचना होगा.
गरीबों और न्याय व्यवस्था के बीच सेतु बनें पैरा लीगल वॉलंटियर्स
मुख्य न्यायाधीश ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स से अपील की कि वे उन गरीबों और जरूरतमंदों की पहचान करें, जिन्हें न्याय से वंचित रखा गया है. उन्होंने कहा कि आप गरीबों और न्याय प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण सूत्रधार हैं. आपकी जिम्मेदारी है कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने वाले वकीलों तक पहुंचाएं, ताकि वकील उनकी ओर से न्याय की लड़ाई लड़ सकें. उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.
जरूरतमंदों से उनकी अपनी भाषा में करें संवाद
CJI सूर्यकांत ने कहा कि गरीबों और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनसे उनकी अपनी भाषा में बातचीत करना जरूरी है. जब तक कोई व्यक्ति अपनी भाषा में सहज होकर अपनी समस्या नहीं बताएगा, तब तक उसकी परेशानी को सही तरीके से समझना मुश्किल होगा. भाषा के कारण संवाद में दूरी नहीं रहनी चाहिए. न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों को जरूरतमंदों की सामाजिक और भाषाई परिस्थितियों को समझते हुए उनकी मदद करनी होगी.
आदिवासी बहुल इलाकों तक पहले पहुंचे विधिक सेवा के वॉलंटियर्स
मुख्य न्यायाधीश ने झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में कई ऐसे इलाके हैं, जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और वहां तक पहुंचने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे दुर्गम इलाकों में विधिक सेवा प्राधिकरण के वॉलंटियर्स को पहुंचना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा और दूसरी सुविधाओं के साथ-साथ इन इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और न्याय पाने के रास्तों की जानकारी देना भी जरूरी है. कोई भी व्यक्ति केवल जानकारी और संसाधनों के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए.
शिशु प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए झालसा को दी बधाई
अपने संबोधन में CJI सूर्यकांत ने झालसा की ओर से शुरू किए गए शिशु प्रोजेक्ट की विशेष रूप से सराहना की और इसके लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरणों को समाज के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों तक अपनी पहुंच लगातार बढ़ानी चाहिए. उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के अधिकार से वंचित न रहे.
पिछले साल के रांची दौरे का क्या जिक्र
मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में पिछले साल नवंबर में मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले किए गए रांची दौरे को भी याद किया. उन्होंने कहा कि उस समय भी उन्होंने न्याय व्यवस्था को गरीबों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया था. तालुका स्तर से लेकर जिला न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक न्यायिक व्यवस्था को गरीबों की पीड़ा समझनी होगी. न्याय व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो सके.
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा, रांची और जिला प्रशासन, देवघर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के शिविर मॉड्यूल के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हुए.
इस दौरान उन्होंने रांची और पलामू के लीगल एड क्लिनिक का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया. कार्यक्रम में झालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय सहित कई न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे.
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