'कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है वकालत...' NLSIU में बोले CJI सूर्यकांत
NLSIU के 34वें दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने लॉ ग्रैजुएट्स को संबोधित किया. पूरी खबर पढ़ें.
Published : October 17, 2026 at 3:15 PM IST
बेंगलुरु : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों से न्याय बनाए रखने, स्वतंत्रता की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि वकालत के पेशे में साहस, ईमानदारी और उन आवाजों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या जो अनसुनी रह जाती हैं.
शनिवार को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं. सीजेआई ने कहा कि कानूनी शिक्षा केवल किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए. बल्कि, छात्रों को अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने और समाज की सेवा करने के लिए तैयार करना चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मैं आपको न केवल बधाई देता हूं, बल्कि आपसे मुझे बहुत बड़ी उम्मीदें भी हैं." उन्होंने आगे कहा, "कानूनी शिक्षा का उद्देश्य केवल आपराधिक या संवैधानिक कानून के सिद्धांतों को सीखने से कहीं बढ़कर है. यह उन लोगों से मिलने और उन्हें समझने का एक शानदार अनुभव है जो दुनिया को हमसे अलग नजरिए से देखते हैं."
वकालत के पेशे की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए, सूर्यकांत ने कहा कि इसके लिए न केवल कानूनों और पुराने अदालती फैसलों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि न्याय के लिए खड़े होने का साहस और उन लोगों की चिंताओं को सुनने की विनम्रता भी होनी चाहिए जिनकी आवाज को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है.
उन्होंने कहा, "वकालत का पेशा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है. यह न केवल कानूनों और फैसलों पर महारत हासिल करने की मांग करता है, बल्कि जो सही है उसकी रक्षा करने का साहस और उन आवाजों को सुनने की विनम्रता भी मांगता है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं."
मुख्य न्यायाधीश ने डिग्री लेने वाले छात्रों को सावधान किया कि वे अपनी सुविधा के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता न करें और अपने पेशेवर जीवन में शॉर्टकट (गलत रास्ते) न अपनाएं. उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे हमेशा उन मूल्यों से प्रेरित रहें जो उन्होंने इस संस्थान से सीखे हैं.
वकालत के पेशे के जरिए सेवा करने के फायदों को बताते हुए उन्होंने कहा कि वकील अन्यायों को ठीक करके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करके और संविधान का सम्मान बनाए रखकर सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं.
डिग्री लेने वाले छात्रों से देश के प्रति अपनी बड़ी जिम्मेदारी को पहचानने की अपील करते हुए सूर्य कांत ने कहा कि देश उनसे केवल एक वकील के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि समाज में और बड़ा योगदान देने की उम्मीद करता है.
उन्होंने कहा, "जब आप इस बाहरी दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो यह बात जान लें कि देश आपको सिर्फ कानून का पालन कराने वाले वकील के रूप में नहीं, बल्कि उम्मीद की एक नई किरण के रूप में देखता है."
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