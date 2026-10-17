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'कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है वकालत...' NLSIU में बोले CJI सूर्यकांत

शनिवार, 17 अक्टूबर, 2026 को बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 34वें सालाना कॉन्वोकेशन के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत, कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विभू बाखरू, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य. ( PTI )

बेंगलुरु : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों से न्याय बनाए रखने, स्वतंत्रता की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि वकालत के पेशे में साहस, ईमानदारी और उन आवाजों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या जो अनसुनी रह जाती हैं.

शनिवार को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं. सीजेआई ने कहा कि कानूनी शिक्षा केवल किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए. बल्कि, छात्रों को अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने और समाज की सेवा करने के लिए तैयार करना चाहिए.