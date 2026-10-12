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'जो अधिकार कमजोरों के काम न आए, वो अधिकार नहीं... बेहतर ब्रांडिंग वाला विशेषाधिकार है': CJI सूर्यकांत

सीजेआई सूर्यकांत एनएचआरसी स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए. ( IANS/PIB )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि "ऐसा अधिकार जो ताकतवर लोगों के लिए तो काम करता है लेकिन कमजोरों के लिए नाकाम हो जाता है, वह असल में कोई अधिकार नहीं है- यह केवल एक विशेषाधिकार है, जिसकी ब्रांडिंग बेहतर तरीके से की गई है." सोमवार को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 33वें स्थापना दिवस पर उन्होंने ये बातें कहीं.

सीजेआई ने कहा कि किसी मानवाधिकार संस्था की असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि उसने कितने मामलों का फैसला किया. बल्कि इस बात में है कि क्या उसकी आवाज उन लोगों तक पहुंच पाती है, जो खुद अपने लिए बोलने में सबसे ज्यादा असमर्थ हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो अदालतों को आगे आना ही चाहिए.