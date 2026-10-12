'जो अधिकार कमजोरों के काम न आए, वो अधिकार नहीं... बेहतर ब्रांडिंग वाला विशेषाधिकार है': CJI सूर्यकांत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के मंच से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने देश की व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है.
By Sumit Saxena
Published : October 12, 2026 at 5:43 PM IST
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि "ऐसा अधिकार जो ताकतवर लोगों के लिए तो काम करता है लेकिन कमजोरों के लिए नाकाम हो जाता है, वह असल में कोई अधिकार नहीं है- यह केवल एक विशेषाधिकार है, जिसकी ब्रांडिंग बेहतर तरीके से की गई है." सोमवार को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 33वें स्थापना दिवस पर उन्होंने ये बातें कहीं.
सीजेआई ने कहा कि किसी मानवाधिकार संस्था की असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि उसने कितने मामलों का फैसला किया. बल्कि इस बात में है कि क्या उसकी आवाज उन लोगों तक पहुंच पाती है, जो खुद अपने लिए बोलने में सबसे ज्यादा असमर्थ हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो अदालतों को आगे आना ही चाहिए.
CJI ने कहा- "हमारा संविधान हमसे एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछता है, और वह यह है कि कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति कैसे जी रहा है? जो अधिकार शक्तिशाली लोगों के काम आए लेकिन लाचारों की मदद न कर सके, वह सही मायने में अधिकार नहीं है."
उन्होंने आगे कहा कि "यह वह विचाराधीन कैदी है जो कभी अपने वकील से नहीं मिला, वह प्रवासी मजदूर है जिसके पास कोई कागजात नहीं हैं, वह बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे उसके परिवार ने छोड़ दिया है, वह दिव्यांग व्यक्ति है जिसे हर दरवाजा बंद मिलता है, और वह महिला है जो सुबह से रात तक काम करती है लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए बनी व्यवस्थाओं को वह कभी दिखाई नहीं देती."
उन्होंने कहा, "यहीं पर मानवाधिकार आयोगों, विशेष रूप से राज्य आयोगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे देश में, अधिकारों का अनुभव अक्सर राजधानी में नहीं, बल्कि किसी सुदूर गांव, किसी खास पड़ोस या यहां तक कि घर के भीतर तय होता है.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य आयोग अक्सर जमीनी स्तर के ज़्यादा करीब होते हैं, जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है. वे किसी शिकायत को उसी भाषा में सुन सकते हैं जिसमें वह की गई है, उस जगह पहुंच सकते हैं जहां घटना हुई है और उन स्थानीय परिस्थितियों को समझ सकते हैं जिनमें वह घटित हुई है. उन्होंने कहा कि यह नजदीकी उन्हें न केवल एक प्रशासनिक लाभ देती है, बल्कि एक जीवन बदल देने वाली जिम्मेदारी भी सौंपती है.
CJI ने 'जीवन के अमृत के रूप में जल: जल के अधिकार के माध्यम से मानव गरिमा को बढ़ावा देना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ इस स्थापना दिवस समारोह को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की सराहना की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षित और भरोसेमंद पानी तक पहुंच मानवाधिकारों के केंद्र में है.
उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि एक सूखा पाइप या दूषित पानी की सप्लाई कोई सेवा नहीं है, बल्कि "जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है." उन्होंने कहा कि जो पाइप सूखा पड़ा है, वह उस वादे को पूरा नहीं कर सकता जो उस पाइप को बिछाते वक्त किया गया था. आर्सेनिक, फ्लोराइड या अन्य हानिकारक पदार्थों से दूषित पानी कोई सेवा नहीं है; यह जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक सीधा खतरा है.
सीजेआई कहा कि यदि मानवाधिकारों का अंतिम उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना है, तो वह सुरक्षा समय के दायरे से परे होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें आने वाली पीढ़ी के लिए न केवल एक ऐसा संविधान छोड़ना चाहिए जो अधिकारों का वादा करता हो, बल्कि एक ऐसा देश भी देना चाहिए जिसमें उन अधिकारों का आनंद लेना संभव बना रहे."
CJI ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पीड़ितों के लिए एक "भरोसेमंद ठिकाना" बन चुका है. उन्होंने दोहराया कि किसी मानवाधिकार संस्था का असली पैमाना न केवल उसके द्वारा निपटाए गए मुकदमों की संख्या है, बल्कि यह भी है कि क्या वह उन लोगों तक पहुंच पा रही है जो खुद अपनी आवाज उठाने में सबसे कम सक्षम हैं.
उन्होंने कहा, "तैंतीस साल पहले, संसद ने मानव गरिमा की रक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया था. तब से लेकर अब तक के वर्षों में, यह एक नए विचार से आगे बढ़कर पीड़ितों के लिए एक 'भरोसेमंद ठिकाना' बन चुका है."
हिरासत में प्रताड़ना या मौतों, बंधुआ मजदूरी, सिलिकोसिस जैसी औद्योगिक बीमारी के खतरों और हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा कि ये बातें साबित करती हैं कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल उल्लंघन की पहचान करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए.
CJI ने बताया कि अपने 33 वर्षों के सफर में, NHRC ने 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए हैं. 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है. मामलों को सुलझाने की दर 98 प्रतिशत से भी अधिक रही है.
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