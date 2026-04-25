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पूर्व जज बावड़ियों के समान, इन्हें भी सहेजने की जरूरत है : CJI सूर्यकांत

यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम की शुरुआत : कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए सीजेआई ने 'खम्मा घणी' से अभिवादन कर कहा कि आज देश की जनता का न्यायपालिका पर गहरा विश्वास है. हमारे एक-एक शब्द को लोग पूजनीय मानते हैं. ऐसे में न्यायपालिका और उससे जुड़ी संस्थाओं को जागरूक होने की जरूरत है. हमारा दायित्व है कि हम लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास बनाए रखें. हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जज हमेशा जज रहता है. लोक अदालत जैसे माध्यमों से लाखों लोगों को न्याय मिलता है. पूर्व जज आमजन को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. वे स्कूल, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों तक जाकर आमजन को न्यायिक प्रक्रिया और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकते हैं. इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट में यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का बटन दबाकर शुरुआत की.

जयपुर : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि प्रदेश में बारिश के पानी को बावड़ी में सहेजा जाता है. हमारे पूर्व जज भी इन्हीं बावड़ियों के समान हैं, जिनसे हम परेशानी में मदद ले सकते हैं. ऐसे में इन्हें भी सहेजने की जरूरत है. ये लोग ही हमें उचित और अनुचित का फर्क बताएंगे. सीजेआई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित 'द बेंच बियोंड रिटायरमेंट' विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम दीया कुमारी भी उपस्थित थीं.

नए न्यायाधीश पूर्व जजों से प्रेरणा लेकर बढ़ते हैं : कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह वह पीढ़ी है, जिसने देश में बड़े बदलाव देखे हैं. न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षक है. वह हर नागरिक को समान अधिकार देती है. जिस व्यक्ति को न्याय की जरूरत है, उसके लिए न्यायाधीश एक उम्मीद है. न्यायाधीश का एक बयान समाज के जीवन का आधार बनता है. आप समाज को जो दिशा देते हैं, उसकी समाज से मान्यता मिलती है. सीएम ने पूर्व जजों को कहा कि वे रिटायर होने के बाद भी समाज को नई दिशा दे रहे हैं. नए न्यायाधीश आते हैं और पूर्व जजों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं. सीएम ने युवा न्यायाधीशों से आह्वान किया कि वे पूर्व जजों के साथ बैठकर जरूर सीखें. आमजन सीधे अदालत जाने से पहले लोक अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाएं. इसमें बहुत काम होते हैं और लोगों को राहत मिलती है. सीएम ने कहा कि रिटायर जजों के अनुभव और ज्ञान की समाज को जरूरत है.

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न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग बढ़ा : इस मौके पर हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने कहा कि अदालतों में मुकदमों की भरमार होने से लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग बढ़ा है. एक जज की यात्रा रिटायर होने के बाद समाप्त नहीं होती है. पूर्व जज न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. कॉन्फ्रेंस के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए मल्टी यूटिलिटी वाहनों को सीजेआई, हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे और सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों को उनके अधिकारों और विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे.