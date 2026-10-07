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CEC नियुक्ति कानून पर फैसला वापस लेने की याचिका पर विचार करेंगे सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एक्ट मामले में बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग वाली कोर्ट में दी गई याचिका पर विचार करेंगे.