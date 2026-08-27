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राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस शर्मा के खिलाफ आरोपों पर CJI ने कहा, मामले में संस्थागत प्रक्रिया का पालन होना चाहिए

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने जस्टिस संदीप मेहता के पत्रों में उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है. जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा पर प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और राजस्थान के बाहर से किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग की थी.

सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि पद पर मौजूद जज के खिलाफ आरोपों का निपटारा तय संस्थागत प्रक्रिया के जरिए ही सख्ती से किया जाना चाहिए. सीजेआई ने कहा कि वह और कॉलेजियम के दूसरे सदस्य पहले से ही बाकी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर काम कर रहे हैं.

एक प्रेस बयान में कहा गया, 'उन्होंने जस्टिस संदीप मेहता के लिखे पत्रों में उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा जज के खिलाफ आरोपों से तय संस्थागत प्रक्रिया के जरिए सख्ती से निपटा जाना चाहिए.' सीजेआई ने कहा कि पत्रों की बातों पर सार्वजनिक रूप से फ़ैसला नहीं किया जा सकता और किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले संबंधित जज को अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिया जाना चाहिए.

बयान में कहा गया, 'सिर्फ इसलिए कि आरोप लगाए गए हैं, इसे जज के खिलाफ कोई फैसला या निष्कर्ष नहीं माना जा सकता.' उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच सही स्तर पर की जा रही है और इस प्रक्रिया में जस्टिस मेहता द्वारा पेश की गई जानकारी और जस्टिस शर्मा के जवाब, दोनों पर ध्यान दिया जाएगा.