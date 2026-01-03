ETV Bharat / bharat

'बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यायिक अवसंरचना की दक्षता बढ़ाना आवश्यक', पटना में बोले CJI

पटना के पोठही में भविष्य की न्याय की पाठशाला की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नींव रखी. विधिवत पूजन कर शिलान्यास किया.

CJI Suryakant
भूमि पूजन करते सीजेआई सूर्यकांत (ETV Bharat)
By PTI

Published : January 3, 2026 at 9:05 PM IST

पटना : भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का विकास बेहद जरूरी है. ताकि बढ़ती आबादी, बढ़ते मुकदमों और जटिल होते विवादों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

सात परियोजनाओं का शिलान्यास : बिहार के दो-दिवसीय दौरे पर आए सीजएआई पटना उच्च न्यायालय परिसर में बुनियादी ढांचों से जुड़ीं सात परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सात परियोजनाओं में एक एडीआर भवन एवं सभागार, एक आईटी भवन, एक प्रशासनिक भवन, बहु-स्तरीय कार पार्किंग, एक अस्पताल, पटना उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक आवासीय भवन तथा महाधिवक्ता कार्यालय का एक सौध भवन शामिल हैं.

CJI Suryakant
कार्यक्रम में शामिल कई न्यायाधीश (ETV Bharat)

''पटना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक ब्लॉक, आईटी ब्लॉक और अन्य सुविधाओं के लिए शिलान्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है. मेरा मानना है कि इस अवसर का बिहार में और भी गहरा महत्व है, जो भारत की सभ्यतागत स्मृति में एक विशिष्ट स्थान रखता है.''- सूर्यकांत, सीजेआई

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय प्रणाली के दक्षता विकास का मतलब है कि उसे बढ़ती आबादी, ज्यादा मुकदमों और जटिल विवादों का सामना करने के लिए तैयार किया जाए. बिहार में हमेशा से यह समझ रही है कि न्याय कई तरह से हो सकता है, और यहां न्याय का मतलब एक ऐसा सही व नैतिक तरीका अपनाना है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति, जिम्मेदारी व समाज की सहमति पर आधारित हो.

''अदालतों के पास ऐसे संसाधान होने चाहिए जो न्यायिक शक्तियों का सही व प्रभावी तरीके से उपयोग करने में मदद करें. इस प्रयास का पहला आयाम संस्थागत क्षमता है. एक आधुनिक प्रशासनिक भवन न्यायालय के लिए तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है.''- सूर्यकांत, सीजेआई

CJI Suryakant
किया गया भूमि पूजन (ETV Bharat)

38.77 एकड़ में नया कैंपस : पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के पोठही में बिहार न्यायिक अकादमी का नया और भव्य कैंपस विकसित किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में देश की सबसे बड़ी न्यायिक अकादमियों में शुमार होगा. अकादमी का निर्माण 38.77 एकड़ भूमि पर होगा. जिसको लेकर शनिवार को विधवत तौर पर भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया.

