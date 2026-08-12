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केरल में सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर फैसला अक्टूबर में आने की उम्मीद, CJI ने दिए संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने मई में केरल के सबरीमला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Supreme Court Sabarimala
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : August 12, 2026 at 7:28 AM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि सबरीमाला मंदिर में युवा महिलाओं के प्रवेश पर संविधान पीठ का फैसला इस साल अक्टूबर में सुनाया जाएगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत ने बोधगया मंदिर प्रबंधन मामले की सुनवाई के दौरान सबरीमाला के संबंध में मौखिक रूप से यह संकेत दिया.

इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमोल बी. करंडे ने ईटीवी भारत को बताया कि वकील के अनुरोध पर सीजेआई ने बोधगया याचिका की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की. साथ ही, उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि इस पर सुनवाई नौ जजों की बेंच द्वारा सबरीमाला मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद की जाएगी.

इस साल 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर समेत धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और अलग-अलग धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल थे.

नौ जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर 16 दिनों तक सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर वकील सी.एस. वैद्यनाथन, अभिषेक सिंघवी, मुकुल रोहतगी, इंदिरा जयसिंह, नीरज किशन कौल और गोपाल शंकरनारायणन समेत अन्य वकीलों की दलीलों पर गौर किया.

नौ जजों की संविधान पीठ ने केरल के सबरीमाला मंदिर समेत धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं और दाऊदी बोहरा समेत कई धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और विस्तार से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट: सबरीमला मंदिर और महिलाओं के खिलाफ धार्मिक भेदभाव पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

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