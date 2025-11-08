ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि वह आर्थिक कारणों से जुड़े नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करे: सीजेआई गवई

सीजेआई गवई स्टैंडिंग इंटरनेशनल फोरम ऑफ कमर्शियल कोर्ट की छठी पूर्ण बैठक में बोल रहे थे.

CJI Gavai
सीजेआई गवई (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 8:10 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 8:26 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक स्वतंत्रता, नियामक अनुशासन और निष्पक्षता के बीच नाजुक संतुलन को लगातार बनाए रखा है. उन्होंने कहा कि, अदालत ने सुनिश्चित किया है कि वह उन नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करे जिनमें आर्थिक विचार शामिल हों, जब तक कि मौलिक अधिकारों या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन न हो.

सीजेआई स्टैंडिंग इंटरनेशनल फोरम ऑफ कमर्शियल कोर्ट की छठी पूर्ण बैठक में बोल रहे थे. सीजेआई गवई ने कहा कि, 1991 के बाद से प्रत्येक दशक में कानून, अर्थव्यवस्था और न्याय के बीच साझेदारी गहरी हुई है.जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत की विकास कहानी न केवल व्यावसायिक रूप से मजबूत बनी रहे, बल्कि संवैधानिक रूप से भी सुदृढ़ बनी रहे.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि, इस परिवर्तन के दौरान न्यायपालिका विधि के शासन की स्थायी संरक्षक रही है और कोर्ट ने पूर्वानुमान और निश्चितता सुनिश्चित की है, जो विधि के शासन के मूल तत्व हैं.

सीजेआई गवई ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि, वह उन नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करे जिनमें आर्थिक पहलू शामिल हों, जब तक कि मौलिक अधिकारों या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन न हो.

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी वाणिज्यिक क़ानून की व्याख्या निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखते हुए विधायी मंशा के अनुरूप होनी चाहिए. सीजेआई ने कहा कि, कमर्शियल और कॉर्पोरेट मामलों में, सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने में सतर्क रहा है और धोखाधड़ी से लाभ के लिए कानूनी या कॉर्पोरेट ढांचों के दुरुपयोग के प्रयासों को खारिज करता रहा है.

सीजेआई गवई ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक स्वतंत्रता, नियामक अनुशासन और निष्पक्षता के बीच नाजुक संतुलन को लगातार बनाए रखा है. इसने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य की शक्ति, विशेष रूप से कराधान और विनियमन के मामलों में, एक स्पष्ट वैधानिक आधार पर आधारित होनी चाहिए और संविधान की सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए.

चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि नियामक निकायों को वित्तीय स्थिरता और जनता का विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन उनके उपाय हमेशा आनुपातिक और उचित होने चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि समय पर समाधान और जवाबदेही का अनुशासन वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है. साथ ही यह भी माना है कि वाणिज्य को आखिरकार मानव कल्याण और सामाजिक न्याय की सेवा करनी चाहिए.

सीजेआई ने कहा कि कॉर्पोरेट प्रशासन, दिवालियापन, मध्यस्थता और पर्यावरणीय जवाबदेही जैसे विविध क्षेत्रों में, कोर्ट का दृष्टिकोण हस्तक्षेपकारी के बजाय सिद्धांतवादी रहा है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत एक डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, वाणिज्यिक कानून को स्थिरता और नैतिक उद्यम को बढ़ावा देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि, पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक मानदंड विदेशी आयात नहीं हैं. वे आर्टिकल 48A और हमारे संवैधानिक दर्शन में ट्रस्टीशिप की भावना के अनुरूप हैं. भारतीय कंपनियां कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में ईएसजी सिद्धांतों को तेजी से शामिल कर रही हैं. यह एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति है, क्योंकि बाज़ार ज़िम्मेदारी से जुड़े होने पर सबसे अच्छा काम करते हैं. लाभ को उद्देश्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि, फिनटेक, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय व्यावसायिक लेन-देन और नियामक चुनौतियों को नया रूप दे रहा है. उन्होंने कहा कि, डिजिटल अर्थव्यवस्था ने अधिकार क्षेत्र, डेटा और जवाबदेही की पारंपरिक सीमाओं को धुंधला कर दिया है. गवई ने आगे कहा कि, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और उभरते फिनटेक नियम यह सुनिश्चित करने के शुरुआती प्रयासों का प्रतीक हैं कि नवाचार सुरक्षा से आगे न निकल जाए.

सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि गोपनीयता, एल्गोरिथम पारदर्शिता और उपभोक्ता सहमति जैसे प्रश्न वाणिज्यिक कानून का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि, अदालतों और नियामकों को समान रूप से दक्षता और अधिकारों के बीच, और गति और जांच के बीच संतुलन बनाना होगा. इसी तरह, सीमा पार व्यापार, जलवायु वित्त और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन भारतीय वाणिज्यिक कानून के अगले चरण को आकार देंगे.

Last Updated : November 8, 2025 at 8:26 PM IST

