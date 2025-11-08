ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि वह आर्थिक कारणों से जुड़े नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करे: सीजेआई गवई

सीजेआई गवई (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक स्वतंत्रता, नियामक अनुशासन और निष्पक्षता के बीच नाजुक संतुलन को लगातार बनाए रखा है. उन्होंने कहा कि, अदालत ने सुनिश्चित किया है कि वह उन नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करे जिनमें आर्थिक विचार शामिल हों, जब तक कि मौलिक अधिकारों या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन न हो. सीजेआई स्टैंडिंग इंटरनेशनल फोरम ऑफ कमर्शियल कोर्ट की छठी पूर्ण बैठक में बोल रहे थे. सीजेआई गवई ने कहा कि, 1991 के बाद से प्रत्येक दशक में कानून, अर्थव्यवस्था और न्याय के बीच साझेदारी गहरी हुई है.जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत की विकास कहानी न केवल व्यावसायिक रूप से मजबूत बनी रहे, बल्कि संवैधानिक रूप से भी सुदृढ़ बनी रहे. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि, इस परिवर्तन के दौरान न्यायपालिका विधि के शासन की स्थायी संरक्षक रही है और कोर्ट ने पूर्वानुमान और निश्चितता सुनिश्चित की है, जो विधि के शासन के मूल तत्व हैं. सीजेआई गवई ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि, वह उन नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करे जिनमें आर्थिक पहलू शामिल हों, जब तक कि मौलिक अधिकारों या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन न हो. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी वाणिज्यिक क़ानून की व्याख्या निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखते हुए विधायी मंशा के अनुरूप होनी चाहिए. सीजेआई ने कहा कि, कमर्शियल और कॉर्पोरेट मामलों में, सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने में सतर्क रहा है और धोखाधड़ी से लाभ के लिए कानूनी या कॉर्पोरेट ढांचों के दुरुपयोग के प्रयासों को खारिज करता रहा है. सीजेआई गवई ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक स्वतंत्रता, नियामक अनुशासन और निष्पक्षता के बीच नाजुक संतुलन को लगातार बनाए रखा है. इसने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य की शक्ति, विशेष रूप से कराधान और विनियमन के मामलों में, एक स्पष्ट वैधानिक आधार पर आधारित होनी चाहिए और संविधान की सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए.