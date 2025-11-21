'मैं एक सेक्युलर इंसान हूं, सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं': CJI गवई
CJI 23 नवंबर को रिटायर होंगे. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) द्वारा उनके लिए फेयरवेल फंक्शन का आयोजन किया गया.
Published : November 21, 2025 at 10:40 PM IST
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि वह वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, और उन्होंने यह अपने पिता से सीखा है. उन्होंने कहा कि उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया गया है. CJI 23 नवंबर को रिटायर होंगे. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) द्वारा उनके लिए आयोजित फेयरवेल फंक्शन में बोल रहे थे.
CJI ने कहा- "मैं बौद्ध धर्म मानता हूं लेकिन मुझे किसी भी धार्मिक पढ़ाई की गहराई नहीं है. मैं सच में एक सेक्युलर इंसान हूं. मैं सभी धर्मों – हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और इस्लाम में विश्वास करता हूं. मैंने अपने पिता से सीखा. वह भी सच में एक सेक्युलर इंसान थे." CJI ने कहा कि उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया गया है और उनके पिता डॉ. अंबेडकर के पक्के फॉलोवर थे.
CJI ने कहा कि उन्होंने बहुत विनम्र तरीके से शुरुआत की. बताया कि एक सेमी-स्लम एरिया में मौजूद म्युनिसिपल स्कूल से पढ़ाई शुरू की. जस्टिस गवई ने कहा कि उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को संजोया है और भारतीय संविधान के चार पहलुओं पर जीने की कोशिश की है. वे हैं- न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा.
CJI ने कहा कि वह इस पद पर सिर्फ़ डॉ. बी. आर. अंबेडकर और संविधान की वजह से ही पहुंच पाए हैं. उन्होंने कहा, "मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ CJI तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी जजों का कोर्ट होना चाहिए. फ़ैसले मैंने अकेले नहीं लिए, बल्कि मेरे सभी साथियों ने लिए, हमने बार के मुद्दों पर ध्यान दिय. सुप्रीम कोर्ट एक महान संस्था है."
जस्टिस गवई ने कहा कि वह इस पद पर सिर्फ़ डॉ. अंबेडकर और संविधान की वजह से ही पहुंच पाए हैं. कहा, "मुझे नहीं लगता कि ज़मीन पर बैठकर म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ने वाला कोई लड़का कभी ऐसा सपना देख सकता है."
