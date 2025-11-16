'आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना गरीब और मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती': CJI गवई
न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को एससी-एसटी के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति विकसित करनी चाहिए.
By PTI
Published : November 16, 2025 at 8:45 PM IST
अमरावती: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने रविवार को कहा कि वह अब भी अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर करने के पक्ष में अभी भी बने हुए हैं. '75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान' नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गवई ने कहा कि आरक्षण के मामले में आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना गरीब कृषि मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार गवई ने कहा, "मैंने आगे बढ़कर यह विचार रखा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा, जैसा कि इंद्रा साहनी (बनाम भारत संघ एवं अन्य) के फैसले में पाया गया है, लागू होनी चाहिए. जो अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू है, उसे अनुसूचित जातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए. हालांकि इस मुद्दे पर मेरे फैसले की व्यापक आलोचना हुई है."
न्यायमूर्ति गवई ने आगे कहा, "लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि न्यायाधीशों से सामान्यतः अपने निर्णयों को उचित ठहराने की अपेक्षा नहीं की जाती है, और मेरी सेवानिवृत्ति में अभी भी लगभग एक सप्ताह का समय है."
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में समानता या महिला सशक्तिकरण की गति बढ़ रही है और उनके साथ होने वाले भेदभाव की कड़ी आलोचना की गई है. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले, उन्होंने जो अंतिम समारोह में भाग लिया वह फिर से आंध्र प्रदेश के अमरावती में था, जबकि सीजेआई बनने के बाद पहला समारोह महाराष्ट्र में उनके पैतृक स्थान अमरावती में था.
न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए. न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि भारतीय संविधान "स्थिर" नहीं है. डॉ. बी.आर. अंबेडकर का हमेशा यह मानना था कि इसे विकसित, जैविक और अत्याधुनिक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है.
उन्होंने कहा, "एक ओर डॉ. अंबेडकर की आलोचना की गई कि संविधान में संशोधन करने की शक्तियां बहुत उदार हैं, और दूसरी ओर, यह आलोचना की गई कि कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों और संसद के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, और इस तरीके से संशोधन करना कठिन था."उनके अनुसार, संविधान सभा में संविधान का मसौदा प्रस्तुत करने के दौरान डॉ. अंबेडकर के भाषण सबसे महत्वपूर्ण भाषण हैं, जिन्हें कानून के प्रत्येक छात्र को पढ़ना चाहिए.
आंबेडकर को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बिना समानता, मनुष्य के जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रोत्साहन को समाप्त कर देगी और केवल स्वतंत्रता ही शक्तिशाली को कमजोर पर प्रभुत्व प्रदान करेगी. सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में देश को आगे ले जाने के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की त्रिमूर्ति आवश्यक होगी.
उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही भारत में अनुसूचित जाति से दो राष्ट्रपति हुए हैं और वर्तमान राष्ट्रपति भी अनुसूचित जनजाति की महिला हैं. गवई ने कहा, "अमरावती के अर्ध-झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में स्थित एक नगरपालिका स्कूल से प्राप्त एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, मैं न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक पहुंच सका और राष्ट्र निर्माण में अपने विनम्र तरीके से योगदान दे सका, केवल भारत के संविधान के कारण." उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के चार स्तंभों पर खड़ा है.
इसे भी पढ़ेंः