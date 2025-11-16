ETV Bharat / bharat

'आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना गरीब और मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती': CJI गवई

अमरावती: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने रविवार को कहा कि वह अब भी अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर करने के पक्ष में अभी भी बने हुए हैं. '75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान' नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गवई ने कहा कि आरक्षण के मामले में आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना गरीब कृषि मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार गवई ने कहा, "मैंने आगे बढ़कर यह विचार रखा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा, जैसा कि इंद्रा साहनी (बनाम भारत संघ एवं अन्य) के फैसले में पाया गया है, लागू होनी चाहिए. जो अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू है, उसे अनुसूचित जातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए. हालांकि इस मुद्दे पर मेरे फैसले की व्यापक आलोचना हुई है."

न्यायमूर्ति गवई ने आगे कहा, "लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि न्यायाधीशों से सामान्यतः अपने निर्णयों को उचित ठहराने की अपेक्षा नहीं की जाती है, और मेरी सेवानिवृत्ति में अभी भी लगभग एक सप्ताह का समय है."

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में समानता या महिला सशक्तिकरण की गति बढ़ रही है और उनके साथ होने वाले भेदभाव की कड़ी आलोचना की गई है. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले, उन्होंने जो अंतिम समारोह में भाग लिया वह फिर से आंध्र प्रदेश के अमरावती में था, जबकि सीजेआई बनने के बाद पहला समारोह महाराष्ट्र में उनके पैतृक स्थान अमरावती में था.

न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए. न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि भारतीय संविधान "स्थिर" नहीं है. डॉ. बी.आर. अंबेडकर का हमेशा यह मानना ​​था कि इसे विकसित, जैविक और अत्याधुनिक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है.