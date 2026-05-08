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'चैंबर से बाहर निकलो!'... जब मजिस्ट्रेट बनने गए सूर्यकांत को जज ने बुरी तरह फटकारा था, CJI ने सालों बाद सुनाया वो किस्सा

नई दिल्लीः मजिस्ट्रेट बनने का सपना लेकर एक महिला अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी मांग थी कि उनकी न्यायिक सेवा परीक्षा के पेपर की दोबारा जांच की जाए. कोर्ट ने उनकी याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने उनके साथ अपना एक निजी किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि छात्र जीवन में वे खुद भी जज बनना चाहते थे, पर एक सीनियर जज की सलाह पर उन्होंने वकालत का रास्ता चुना.

शुक्रवार को CJI सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की बेंच ने अभ्यर्थी प्रेरणा गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान, जब गुप्ता ने अपनी दलीलें जारी रखीं, तो मुख्य न्यायाधीश ने बड़ी स्पष्टता के साथ बीच में टोकते हुए कहा: "मैं आपको अपनी निजी कहानी सुनाता हूं. मुझे उम्मीद है कि आप यहां से खुशी-खुशी जाएंगी, क्योंकि हम आपकी याचिका स्वीकार नहीं कर सकते."

फिर उन्होंने 1984 में कानून (लॉ) के अंतिम वर्ष के छात्र के रूप में अपनी यात्रा का जिक्र किया. न्यायिक सेवा की लिखित परीक्षा पास करने के बाद, वह साक्षात्कार (इंटरव्यू) देने के लिए तैयार थे. यह एक ऐसे करियर का रास्ता है जो निचली अदालतों में मजिस्ट्रेट के रूप में शुरू होता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है.

दूसरा रास्ता 'बार' (Bar) में शामिल होना है, जिसका अर्थ है वकील बनना और फिर अपनी पहचान बनाने के बाद बार से ही वरिष्ठ स्तर पर जज के रूप में चुना जाना. जब तक उनके परिणाम घोषित हुए, जस्टिस कांत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी थी. संयोग से, इंटरव्यू पैनल के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश वही थे, जिनके सामने उन्होंने हाल ही में दो महत्वपूर्ण मामलों में दलीलें दी थीं.

इंटरव्यू शुरू होने से पहले, जज ने युवा सूर्यकांत को अपने चेंबर में बुलाया और पूछा, 'क्या तुम न्यायिक अधिकारी (जज) बनना चाहते हो?' "मैंने कहा 'हां'. उन्होंने तुरंत कहा, 'चेंबर से बाहर निकलो.' जैसे ही मुख्य न्यायाधीश ने अपने उस शुरुआती दुख को साझा किया, कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया. CJI ने कहा, "मैं कांपते हुए बाहर आया. मेरे सारे सपने टूट चुके थे. मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटा है और मेरा करियर खत्म हो गया है."