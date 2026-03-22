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राजस्थान इंटेलिजेंस ने असम के एयरफोर्स स्टेशन से पकड़ा जासूस, पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी विमान-मिसाइल सिस्टम की जानकारी

इंटेलिजेंस के अनुसार आरोपी एयरफोर्स स्टेशन छबुआ, डिब्रूगढ़ (असम) में एमटीएस के पद पर कार्यरत है.

Espionage suspect in custody of intelligence agencies
इंटेलिजेंस की गिरफ्त में जासूसी का आरोपी (Courtesy - Rajasthan Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 7:56 PM IST

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जयपुर: राजस्थान इंटेलीजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए असम के एयरफोर्स स्टेशन छबुआ से जासूसी के आरोप में एक सिविलकर्मी को गिरफ्तार कर देश में सक्रिय एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है. आरोपी भारतीय वायुसेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान के हैंडलर्स तक पहुंचा रहा था. एडीजी (इंटेलीजेंस) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले की शुरुआत जनवरी 2026 में जैसलमेर निवासी झबराराम की गिरफ्तारी से हुई थी. उससे पूछताछ और अनुसंधान के दौरान एक अन्य संदिग्ध सुमित कुमार का नाम सामने आया. जो लगातार पाक खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था.

सोशल मीडिया के जरिए हैंडलर से संपर्क: जांच में सामने आया कि आरोपी सुमित कुमार (36) निवासी लाहुरपार (प्रयागराज, उत्तर प्रदेश) वर्तमान में एयरफोर्स स्टेशन छबुआ, डिब्रूगढ़ (असम) में एमटीएस के पद पर कार्यरत है. वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं एकत्रित करता और सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर्स तक पहुंचाता था. राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने एयरफोर्स इंटेलीजेंस, नई दिल्ली के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को छबुआ से हिरासत में लिया.

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बीकानेर के नाल स्टेशन की जानकारी भी भेजी: उसे जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया. यहां विभिन्न खुफिया एजेंसियों द्वारा संयुक्त पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी साल 2023 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और धनराशि के बदले संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहा था. पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी ने एयरफोर्स स्टेशन छबुआ के साथ-साथ एयरफोर्स स्टेशन नाल जिला बीकानेर (राजस्थान) सहित अन्य सैन्य ठिकानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं.

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लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम की दी सूचना: इनमें लड़ाकू विमानों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम और अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित गोपनीय जानकारी शामिल है. इसके अलावा आरोपी अपने नाम से जारी मोबाइल नंबरों के जरिए पाक हैंडलर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनवाने में भी मदद करता था. इस मामले में रविवार को आरोपी को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत स्पेशल पुलिस स्टेशन, राजस्थान जयपुर में दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है.

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