खंडवा की रूपल जायसवाल का IAS बनने का सपना पूरा, UPSC में ऑल इंडिया 43वीं रैंक की हासिल

खंडवा की रूपल जायसवाल ने कड़ी मेहनत और लगन से साकार किया आईएएस बनने का सपना. तीसरे प्रयास में हासिल की ऑल इंडिया 43वीं रैंक.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 5:06 PM IST

खंडवा: संघ लोक सेवा आयोग यानि यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. यूपीएससी परीक्षा में देश में खंडवा की बेटी रूपल जायसवाल ने अपना परचम लहराया है. इस कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर उन्होंने 43वीं रैंक हासिल की. जिससे परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है, बधाईयों का तांता लग गया है. माता-पिता बेटी की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं. रूपल की मेहनत और रणनीति ने उन्हें यह शानदार रैंक दिलाई है.

रूपल जायसवाल ने कहा कि पिछली बार मेरी तैयारी जैसी थी वैसी उम्मीदें पूरी नहीं हुई थीं, इसलिए इस बार मैंने खास तौर पर सुधार पर ध्यान दिया और परिणाम भी उसी के अनुसार आया. लगातार पढ़ाई की और हर दिन कम से कम आठ घंटे पढ़ाई की. मेन्स परीक्षा से दो महीने पहले लगभग 10 घंटे पढ़ाई की.

तीसरे प्रयास में हासिल की ऑल इंडिया 43वीं रैंक (ETV Bharat)

आईएस बनने का सपना पूरा हुआ

रूपल जायसवाल का कहना है कि "वर्ष 2024 में यूपीएससी परीक्षा में 512 रैंक बनी थी, लेकिन सपना आईएस बनने का था. इसलिए एक निजी कंपनी की मुम्बई में जॉब छोड़कर फिर से अपने सपने को पूरा करने में लग गई. परिवार के सपोर्ट से आज सपना पूरा हुआ है. यूपीएसी में आल इंडिया 43वी रैंक प्राप्त कर उनका आईएएस बनने का सपना पूरा हो गया."

खंडवा की रूपल जायसवाल का IAS बनने का सपना पूरा (ETV Bharat)

'एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़ी'

रूपल जायसवाल ने यूपीएससी क्रैक करने के लिए रोज पढ़ाई की. उन्होंने बताया कि "कम से कम 8 घंटे तो रोज पढ़ाई करती थी. मन नहीं भी रहता तो 4 घंटे तो पढ़ती ही थी. एग्जाम से पहले 10 घंटे भी पढ़ाई की. कभी ऐसा भी दिन आया कि मन ने कहा आज पढ़ाई नहीं करते है, लेकिन उस दिन भी कुछ न कुछ पढ़ाई जरूर की." उन्होंने कहा "केवल स्मार्ट वर्क से परीक्षा पास नहीं हो सकती, इसके लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है."

'परिवार का मिला फुल सपोर्ट'

रूपल जायसवाल ने बताया कि "आईएस बनने में उन्हें घर से पूरा सपोर्ट मिला. घर के काम से दूर रखा. सब कुछ हाथों पर मिलता था. खाने से लेकर चाय तक माता-पिता लाकर देते थे. उन्होंने मुझे हारने नहीं दिया टूटने नहीं दिया. लगातार 3 साल मेहनत की. इसी वजह से आज यह मुकाम पाया है." पिता धनंजय जायसवाल का कहना है कि "बेटी ने अपनी लगन और मेहनत से अपना आईएस बनने का सपना साकार किया."

