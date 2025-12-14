ETV Bharat / bharat

'वोटर लिस्ट डेमोक्रेसी की लाइफलाइन', एडेलु कर्नाटक ने SIR के खिलाफ पब्लिक मूवमेंट का किया आह्वान

एड्डेलु कर्नाटक नाम के संगठन ने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई.

SIR के खिलाफ पब्लिक मूवमेंट का आह्वान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 7:25 PM IST

बेंगलुरु: इलेक्टोरल रोल के प्रस्तावित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का विरोध करने के लिए बेंगलुरु में एड्डेलु कर्नाटक नाम के संगठन ने एक कंसल्टेटिव मीटिंग की. मीटिंग में एक्टिविस्ट और नागरिक इकट्ठा हुए, जिन्होंने भारत के चुनावी प्रोसेस पर SIR के असर के बारे में चिंता जताई और वोटिंग अधिकारों की रक्षा के लिए पब्लिक एक्शन लेने की मांग की. मीटिंग की अध्यक्षता नूर श्रीधर ने की.

संगठन के पदाधिकारी तारा राव, श्रीमाने नागराज, वीएस शेखर, जीएम वीरसांगय्या, मोहम्मद कुन्नी, केएल अशोक और कई दूसरे एक्टिविस्ट ने चर्चा में हिस्सा लिया. सभा को संबोधित करते हुए नूर श्रीधर ने कहा कि भारत डेमोक्रेसी से दूर 'इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप' की ओर एक बदलाव देख रहा है.

वोटर लिस्ट डेमोक्रेसी की लाइफलाइन
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में डेमोक्रेसी की रक्षा करने वाली संस्थाएं एक ताकतवर पॉलिटिकल सिस्टम के असर में आ गई हैं. उनके अनुसार यह असर अब चुनावी प्रक्रिया तक फैल गया है. श्रीधर ने कहा, “वोटर लिस्ट किसी भी डेमोक्रेसी की लाइफलाइन होती है.”

उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर रोल में खुलेआम हेराफेरी हो रही है. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की हरकतें 'दिनदहाड़े वोट लूट'के बराबर हैं और बिहार का उदाहरण दिया, जहां, उन्होंने आरोप लगाया, चुनाव आयोग की निगरानी में गड़बड़ियां हुई थीं.

इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए
श्रीधर ने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर कमीशन एकतरफा तरीके से काम करेगा, तो गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई असरदार तरीका नहीं होगा. कई राज्यों में होने वाले चुनावों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर विपक्ष को जीतने देना निष्पक्षता का दिखावा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

उन्होंने विपक्षी पार्टियों की आलोचना की, जिसे उन्होंने लगातार विरोध की कमी बताया. श्रीधर ने कहा, “लोगों को पॉलिटिकल पार्टियों का इंतजार नहीं करना चाहिए. पहल खुद नागरिकों को करनी चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक जैसी मीटिंग्स पूरे देश में कैंपेन बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा थीं.

SIR के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप
वहीं, तारा राव ने अपनी बात SIR पर फोकस करते हुए कही, इसे रूलिंग पार्टी का सपोर्ट न करने वाले वोटर्स को हटाने की एक टारगेटेड कोशिश बताया.उन्होंने मौजूदा इलेक्शन कमीशन की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस ने रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट का फेवर किया.

2024 के जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स का ज़िक्र करते हुए राव ने कहा कि उनसे रूलिंग पार्टी को पॉपुलर मैंडेट की कमी का पता चलता है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से पावर बनाए रखने के लिए दूसरे तरीके अपनाए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट रिवीजन, डिलिमिटेशन और SIR का इस्तेमाल उन इलाकों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है जिन्होंने सरकार के फेवर में वोट नहीं दिया, खासकर दक्षिणी राज्यों को.

