'वोटर लिस्ट डेमोक्रेसी की लाइफलाइन', एडेलु कर्नाटक ने SIR के खिलाफ पब्लिक मूवमेंट का किया आह्वान

बेंगलुरु: इलेक्टोरल रोल के प्रस्तावित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का विरोध करने के लिए बेंगलुरु में एड्डेलु कर्नाटक नाम के संगठन ने एक कंसल्टेटिव मीटिंग की. मीटिंग में एक्टिविस्ट और नागरिक इकट्ठा हुए, जिन्होंने भारत के चुनावी प्रोसेस पर SIR के असर के बारे में चिंता जताई और वोटिंग अधिकारों की रक्षा के लिए पब्लिक एक्शन लेने की मांग की. मीटिंग की अध्यक्षता नूर श्रीधर ने की.

संगठन के पदाधिकारी तारा राव, श्रीमाने नागराज, वीएस शेखर, जीएम वीरसांगय्या, मोहम्मद कुन्नी, केएल अशोक और कई दूसरे एक्टिविस्ट ने चर्चा में हिस्सा लिया. सभा को संबोधित करते हुए नूर श्रीधर ने कहा कि भारत डेमोक्रेसी से दूर 'इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप' की ओर एक बदलाव देख रहा है.

वोटर लिस्ट डेमोक्रेसी की लाइफलाइन

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में डेमोक्रेसी की रक्षा करने वाली संस्थाएं एक ताकतवर पॉलिटिकल सिस्टम के असर में आ गई हैं. उनके अनुसार यह असर अब चुनावी प्रक्रिया तक फैल गया है. श्रीधर ने कहा, “वोटर लिस्ट किसी भी डेमोक्रेसी की लाइफलाइन होती है.”

उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर रोल में खुलेआम हेराफेरी हो रही है. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की हरकतें 'दिनदहाड़े वोट लूट'के बराबर हैं और बिहार का उदाहरण दिया, जहां, उन्होंने आरोप लगाया, चुनाव आयोग की निगरानी में गड़बड़ियां हुई थीं.

इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए

श्रीधर ने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर कमीशन एकतरफा तरीके से काम करेगा, तो गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई असरदार तरीका नहीं होगा. कई राज्यों में होने वाले चुनावों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर विपक्ष को जीतने देना निष्पक्षता का दिखावा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.