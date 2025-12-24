ETV Bharat / bharat

हवा में उड़ान भरेंगी नई दो एयरलाइंस, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मिली मंजूरी

एविएशन मिनिस्ट्री ने अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस एयरलाइंस को मंजूरी दे दी ( X@RamMNK )

नई दिल्ली: सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है. दोनों एयरलाइंस अगले साल उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. जानकारी के मुताबिक मिनिस्ट्री से उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गए हैं. पीटीआई न्यूज एजेंसी ने बताया कि दोनों एयरलाइंस को बुधवार को मिनिस्ट्री से उनके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गए. इन दो कैरियर्स के अलावा उत्तर प्रदेश की शंख एयर भी 2026 में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकती है. शंख एयर को पहले ही अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल चुका है. सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पिछले एक हफ्ते में भारतीय आसमान में उड़ान भरने की चाहत रखने वाली नई एयरलाइंस – शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस की टीमों से मिलकर खुशी हुई. शंख एयर को मिनिस्ट्री से पहले ही NOC मिल चुका है, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को इस हफ्ते उनके NOC मिल गए हैं.” यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मिनिस्ट्री देश में एयरलाइन ऑपरेटर्स को बढ़ाना चाह रही है, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू सिविल एविएशन मार्केट्स में से एक है. अभी इंडिगो और एयर इंडिया घरेलू सिविल एविएशन मार्केट का 90 परसेंट से ज़्यादा हिस्सा कवर करती हैं.पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी नौ घरेलू एयरलाइंस चल रही हैं, दोनों नए कैरियर्स रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में अहम होंगे, जिसमें अल हिंद एयर को केरल के अलहिंद ग्रुप द्वारा प्रमोट किया जा रहा है. एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार अल हिंद एयर एक रीजनल कम्यूटर एयरलाइन के तौर पर शुरू होगी. घरेलू हवाई यात्रा पर फोकस

यह ATR 72-600 मॉडल एयरक्राफ्ट के फ्लीट के साथ फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी, जिसका शुरुआती फोकस घरेलू हवाई यात्रा को बेहतर बनाने पर होगा. हालांकि, बाद में यह अपनी सर्विस को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक बढ़ाने का प्लान बना रही है.