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नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बड़ा बयान, बोले- हरेक पायलट का डोप टेस्ट जरूरी

विमान यात्रा को सुरक्षित करने के लिए की जा रही है बड़ी पहल. डीजीसीए कर रहा विचार. पढ़ें पूरी खबर.

Ram Mohan Naidu
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 12:25 PM IST

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नई दिल्ली : विमान यात्रा को सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 फीसदी पायलटों का ही डोप टेस्ट न हो, बल्कि सभी पायलटों की टेस्टिंग होनी चाहिए, वह भी रैंडमली.

पायलटों के डोप टेस्ट के बारे में पूछे जाने पर, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा, "डोप टेस्ट करने के कई तरीके हैं. अभी नियम के अनुसार कुल पायलटों में से 10 फीसदी का टेस्ट होता है. डीजीसीए इस पर काम कर रहा है और हमारी एक राय यह है कि साल में किसी भी समय रैंडम तरीके से सभी का टेस्ट होना चाहिए. हमें यह देखना होगा कि सभी स्टेकहोल्डर्स इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि एक तो सुरक्षा का पहलू है और दूसरी बात ऑपरेशनल असर है, जिस पर भी ध्यान देना जरूरी है. इसलिए हम दोनों के बीच संतुलन बनाएंगे... लेकिन अगर हम 100 फीसदी टेस्टिंग लागू करते हैं—जिसमें हर पायलट को साल में कम से कम एक बार डोप टेस्ट से गुजरना होगा—तो इसका क्या असर होगा, डीजीसीए इसकी रणनीति बना रहा है."

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली विमान की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, "एएआईबी अभी इसकी जांच कर रही है और चूंकि डेटा रिकॉर्डर और बाकी चीजें सुरक्षित हैं, और प्लेन भी अपनी जगह पर है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जल्द ही कोई शुरुआती रिपोर्ट मिल सकती है. लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और अन्य मामलों पर डीजीसीए अभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है कि मौजूदा नियम क्या कहते हैं और भविष्य में इसे लेकर कैसे एक सख्त पॉलिसी बनाई जाए. यह बातचीत अभी चल रही है."

आपको बता दें कि इसको लेकर नियम और कार्रवाई भी स्पष्ट रुप से उल्लिखित है. अगर किसी पायलट का शुरुआती टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव या "नॉट नेगेटिव" आता है, तो अधिकारी उन्हें कन्फर्म लैब रिजल्ट आने तक तुरंत उड़ान की ड्यूटी से हटा देते हैं.

पहली बार टेस्ट पॉजिटिव आने पर, काम पर लौटने से पहले आमतौर पर मेडिकल जांच, काउंसलिंग या रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. बार-बार फेल होने पर कड़ी सजा दी जाती है, जैसे कि लंबे समय के लिए सस्पेंशन या पायलट का फ्लाइंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करना.

भारत में, हर उड़ान से पहले पायलटों की शराब के सेवन की जांच की जाती है. डोप टेस्ट की प्रक्रिया आमतौर पर यूरिन सैंपल का इस्तेमाल करके शुरुआती स्क्रीनिंग से शुरू होती है. सैंपल को कड़े 'चेन-ऑफ-कस्टडी' नियमों के तहत इकट्ठा किया जाता है ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ न हो सके.

17 अगस्त को डीजीसीए को सौंपे गए एक ज्ञापन में, एफआईपी ने मौजूदा यूरिन बेस्ड सिस्टम के पूरक के रूप में मान्य ओरल फ्लूइड टेस्टिंग शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा. एफआईपी का तर्क है कि तेज और अधिक सुविधाजनक परीक्षण से उड़ान संचालन में बड़ी बाधा डाले बिना निगरानी का विस्तार करने में मदद मिल सकती है.

डीजीसीए के मौजूदा ढांचे के तहत, विमानन कर्मियों का रैंडम टेस्टिंग किया जाता है, जिसमें कम से कम 10 फीसदी वार्षिक कवरेज होता है. वर्तमान प्रणाली मुख्य रूप से यूरिन के नमूनों पर निर्भर करती है, जिसके बाद स्क्रीनिंग, कॉन्फर्मेट्री लैबोरेटरी टेस्टिंग और चिकित्सा समीक्षा की जाती है.

ये भी पढ़ें : पायलट फेडरेशन ने ड्रग टेस्टिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए ओरल फ्लूइड टेस्टिंग की सिफारिश की

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