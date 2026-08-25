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नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बड़ा बयान, बोले- हरेक पायलट का डोप टेस्ट जरूरी

नई दिल्ली : विमान यात्रा को सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 फीसदी पायलटों का ही डोप टेस्ट न हो, बल्कि सभी पायलटों की टेस्टिंग होनी चाहिए, वह भी रैंडमली.

पायलटों के डोप टेस्ट के बारे में पूछे जाने पर, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा, "डोप टेस्ट करने के कई तरीके हैं. अभी नियम के अनुसार कुल पायलटों में से 10 फीसदी का टेस्ट होता है. डीजीसीए इस पर काम कर रहा है और हमारी एक राय यह है कि साल में किसी भी समय रैंडम तरीके से सभी का टेस्ट होना चाहिए. हमें यह देखना होगा कि सभी स्टेकहोल्डर्स इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि एक तो सुरक्षा का पहलू है और दूसरी बात ऑपरेशनल असर है, जिस पर भी ध्यान देना जरूरी है. इसलिए हम दोनों के बीच संतुलन बनाएंगे... लेकिन अगर हम 100 फीसदी टेस्टिंग लागू करते हैं—जिसमें हर पायलट को साल में कम से कम एक बार डोप टेस्ट से गुजरना होगा—तो इसका क्या असर होगा, डीजीसीए इसकी रणनीति बना रहा है."

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली विमान की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, "एएआईबी अभी इसकी जांच कर रही है और चूंकि डेटा रिकॉर्डर और बाकी चीजें सुरक्षित हैं, और प्लेन भी अपनी जगह पर है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जल्द ही कोई शुरुआती रिपोर्ट मिल सकती है. लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और अन्य मामलों पर डीजीसीए अभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है कि मौजूदा नियम क्या कहते हैं और भविष्य में इसे लेकर कैसे एक सख्त पॉलिसी बनाई जाए. यह बातचीत अभी चल रही है."

आपको बता दें कि इसको लेकर नियम और कार्रवाई भी स्पष्ट रुप से उल्लिखित है. अगर किसी पायलट का शुरुआती टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव या "नॉट नेगेटिव" आता है, तो अधिकारी उन्हें कन्फर्म लैब रिजल्ट आने तक तुरंत उड़ान की ड्यूटी से हटा देते हैं.