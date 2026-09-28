बेंगलुरु में CEO ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, भारतीय लोकतंत्र का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया
आयोजकों ने कहा कि बेंगलुरु का प्रदर्शन पारदर्शी मतदाता सूची और चुनाव अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करने वाले एक बड़े अभियान की शुरुआत है.
Published : September 28, 2026 at 1:49 PM IST
बेंगलुरु: नागरिकों के एक समूह ने बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के बाहर भारतीय लोकतंत्र का प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार किया और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.
यहां प्रदर्शनकारियों ने अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं, जिसके बाद उन्होंने एक "शुद्धिकरण अनुष्ठान" किया. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन एक अशांत लोकतांत्रिक चरण की प्रतीकात्मक समाप्ति और संवैधानिक संस्थानों को वापस पाने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत दोनों का प्रतिनिधित्व करता है.
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में लाखों भारतीयों के नाम अवैध रूप से मतदाता सूची से हटा दिए गए. उन्होंने वोटिंग को लोकतंत्र की बुनियाद बताया और दावा किया कि स्वतंत्र भारत में पहले कभी भी मतदान के अधिकार को इतने बड़े पैमाने पर खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था.
चुनाव आयोग पर सवाल
कानूनी कार्यकर्ता एडवोकेट नरसिम्हामूर्ति ने कहा कि चुनाव आयोग का हालिया प्रेस बयान, जो उसके कामकाज से संबंधित रिपोर्टों के जवाब में जारी किया गया था, ने जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा, "वोट हर नागरिक को संविधान से जोड़ता है. अगर योग्य नागरिकों को एक अस्पष्ट प्रक्रिया के जरिये वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है, तो यह सिर्फ प्रशासनिक नाकामी ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है."
उन्होंने इस बात पर स्पष्टता की मांग की कि विवादित एसआईआर प्रक्रिया किसने शुरू की, किसने इसे मंजूरी दी और क्या आयोग ने स्वतंत्र रूप से काम किया. उन्होंने प्रक्रिया को रद्द करने और इसे पारदर्शी कानूनी और सार्वजनिक जांच के दायरे में लाने की भी मांग की.
प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले आयोग पर "कर्तव्य की घोर लापरवाही" का आरोप लगाया. ये अभी भी आरोप ही हैं, और उपलब्ध कराई गई सामग्री में चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी.
एकता और युवा भागीदारी की अपील
अधिकार कार्यकर्ता तनवीर अहमद गांधी ने नागरिकों से धार्मिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक पहचान से ऊपर उठने और संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए भारतीयों के रूप में एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा, "यह विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र के पतन पर शोक व्यक्त करता है, लेकिन यह भारत के युवाओं के नेतृत्व में एक पुनर्जीवित लोकतंत्र के जन्म की घोषणा भी करता है. जब सवालों को दबाया जाएगा और संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता खो देंगी, तब हम चुप नहीं रहेंगे."
वक्ताओं ने न्यायपालिका सहित अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि वे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार की आलोचना करने वालों पर जांच एजेंसियों और झूठे मुकदमों के जरिये दबाव डाला जाता है.
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने जिसे 'प्रधान घटना' कहा, उसका हवाला दिया और चेतावनी दी कि अगर ऐसी किसी बात को दोहराया गया, तो जनता का गुस्सा और भड़क सकता है, हालांकि इस बारे में कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया था.
आयोजकों ने कहा कि बेंगलुरु का प्रदर्शन पारदर्शी मतदाता सूची, स्वतंत्र संवैधानिक निकायों और चुनाव अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करने वाले एक व्यापक अभियान की बस शुरुआत है.
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