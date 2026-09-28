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बेंगलुरु में CEO ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, भारतीय लोकतंत्र का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया

बेंगलुरु में CEO ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, भारतीय लोकतंत्र का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: नागरिकों के एक समूह ने बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के बाहर भारतीय लोकतंत्र का प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार किया और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.