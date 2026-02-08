बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में नागरिकों ने एसआईआर अभियान का विरोध किया
कर्नाटक में एसआईआर अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन विरोध प्रदर्शन पहले से ही जारी है.
Published : February 8, 2026 at 9:17 AM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में शनिवार को नागरिकों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. 'मेरा वोट, मेरा अधिकार' बैनर के तहत हुए इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार से इस मुद्दे पर साफ रुख अपनाने और राज्य में वोटिंग अधिकारों की रक्षा करने की अपील की गई.
विरोध प्रदर्शन में बोलने वालों ने आरोप लगाया कि एसआईआर अभियान से पहले ही 10 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में सात करोड़ से ज्यादा वोटर प्रभावित हो चुके हैं. हालांकि कर्नाटक में यह अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसमें हिस्सा लेने वालों ने दावा किया कि वोटर रोल मैपिंग 'जल्दबाजी और अपारदर्शी' तरीके से की जा रही है.
उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों पर टारगेट पूरा करने का दबाव है और चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया से महिलाओं, प्रवासी मजदूरों, खानाबदोश समुदायों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है.
स्लम जनआंदोलन के नरसिम्हा मूर्ति ने कहा कि यह कवायद नई वोटर लिस्ट तैयार करने के मकसद से की जा रही है. उन्होंने कहा, 'एसआईआर से गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जरूर हटा दिए जाएंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'संविधान में बताए गए मूल्यों और अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है.'
कई वक्ताओं ने एसआईआर और पहले की नागरिकता अभियान के बीच तुलना की. जमात-ए-इस्लामी हिंद के कर्नाटक सचिव यूसुफ कान्ही ने एसआईआर को चुपके से लाया गया एनआरसी बताया. उन्होंने कहा, 'करोड़ों वोटरों के नाम हटाने की कोशिश निंदनीय है. कांग्रेस को जागना चाहिए और एसआईआर का विरोध करना चाहिए. उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए.'
सीएसआई-केसीडी के प्रेस्बिटर रेव ई इमैनुएल नेहेमिया ने चिंता जताई कि दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूरों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा, 'जो लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं और काम के लिए पलायन करते हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वे रेगुलर वोटर हैं.'
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की ज्योति अनंता सुब्बाराव ने कहा कि वोट देने का अधिकार लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा, 'हमने सीएए-एनआरसी और किसान विरोधी कानूनों का विरोध किया था. उसी तरह, हम एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं. इसे नागरिकों के अधिकारों को कमजोर करने की एक बड़ी कोशिश के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए.'
एआईसीसीटीयू के राज्य अध्यक्ष पीपी अप्पन्ना ने साफ किया कि वोटर लिस्ट में रूटीन बदलाव कोई मुद्दा नहीं है. हम वोटर लिस्ट अपडेट करने के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन एसआईआर को इस तरह से प्लान किया गया है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है. चुनाव आयोग को आजादी से काम करना चाहिए.'
सावित्री बाई फुले महिला संगठन की चंद्रम्मा ने सवाल किया कि कमजोर समुदायों की सुरक्षा कैसे की जाएगी. उन्होंने पूछा, 'कई खानाबदोश और आदिवासी समुदायों को तो यह भी नहीं पता कि एसआईआर क्या है. सरकार उनके वोटिंग अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी?'
एक टीचर सुल्ताना ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा, 'उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. कर्नाटक में कुछ मैपिंग नियमों के तहत बहुओं को घरों से बाहर रखा जाता है. इस काम के बारे में लोगों में बहुत कम जागरूकता है. साथ ही, अगर टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो अधिकारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है.'
इस विरोध प्रदर्शन में ट्रेड यूनियन, महिला संगठन, नागरिक स्वतंत्रता समूह, छात्र संगठन, दलित और अल्पसंख्यक अधिकार समूह और अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. 'मेरा वोट, मेरा अधिकार' अभियान के आयोजकों ने कहा कि वे आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाना और नागरिकों को लामबंद करना जारी रखेंगे.