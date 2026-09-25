जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर सिटीजन मार्च, प्रशांत भूषण ने कहा- सरकार पैनिक मोड में
प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. वहीं चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी देखने को मिली. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 25, 2026 at 6:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर एसआईआर (SIR) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर आयोजित 'सिटीजन मार्च' के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. इस प्रदर्शन में शामिल होने और SIR में दिल्ली के वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने से नाराज आम लोग भी पहुंचे. छात्र संगठन आइसा की प्रेसीडेंट नेहा बोरा अपने साथियों के साथ जंतर मंतर पर SIR को बंद करने, चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी की, तो वहीं योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, दीपंकर भट्टाचार्य, नंदिता नारायण मीडिया से बातचीत करने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका. यह सब जंतर मंतर रोड पर जाना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली और उसके पीछे पटेल चौक मेट्रो की पार्किंग के पास ही सबको रोक दिया गया.
वहीं प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग तेज हो गई है. प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, शाम 7 बजे के बाद भी दिल्ली के अलग-अलग पुलिस थानों में करीब 200 लोग हिरासत में हैं. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, योगेंद्र यादव और AISA नेताओं नेहा, नितिश, अभिज्ञान, अमीन, अंजलि समेत कई अन्य लोगों को भी अभी तक रिहा नहीं किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वोट और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को हिरासत में रखना उचित नहीं है. उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की है.
अपराधियों को पकड़ने की बजाय वोट चोरों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने हम सब को हिरासत में ले लिया है - दीपांकर भट्टाचार्य, अंजली भारद्वाज और नेहा बोरा सहित मुझे और अनेक युवा साथियों को दिल्ली कैंट के करीब कहीं ले जा रहे हैं, अभी बताया नहीं किस थाने में। https://t.co/Ic4veBeACm pic.twitter.com/W7mY92h30s— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) September 25, 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की प्रोफेसर नंदिता नारायण से बातचीत और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं व वकीलों के बयानों के अनुसार, प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े कदम उठाए और कई जाने-माने नेताओं व एक्टिविस्टों को हिरासत में ले लिया. सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने हिरासत में लिए जाने के दौरान कहा कि अपराधियों को पकड़ने की बजाय वोट चोरों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने हम सबको हिरासत में ले लिया है. योगेंद्र यादव ने बताया कि उनके साथ-साथ दीपांकर भट्टाचार्य, अंजलि भारद्वाज, एआईएसए (AISA) अध्यक्ष नेहा बोरा और अनेक युवा साथियों को बसों में भरकर दिल्ली कैंट के करीब किसी अज्ञात थाने ले जाया जा रहा है.
AISA president Neha Bora, Yogendra Yadav & Anjali Bharadwaj have all been detained by Delhi Police at Jantar Mantar & taken in different buses to different places!— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 25, 2026
Clearly the govt is in panic mode after the expose of the Express about the brazenly illegal & unilateral… https://t.co/iaZBsfqfNc
सरकार पैनिक मोड में: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा, योगेंद्र यादव और अंजलि भारद्वाज सभी को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हिरासत में ले लिया है और अलग-अलग बसों में अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया है. उन्होंंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एकतरफा और अवैध कामकाज के खुलासे के बाद सरकार पूरी तरह से पैनिक मोड में आ गई है, जिसके चलते उनके इस्तीफे और अभियोजन की मांग कर रहे नागरिकों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है.
डीयू प्रोफेसर का तीखा हमला: इस प्रदर्शन में शामिल हुईं डीयू की प्रोफेसर नंदिता नारायण ने बातचीत में चुनाव प्रणाली और लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह विरोध सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं, बल्कि देश की साख और लोकतंत्र की रीढ़ को बचाने के लिए है. अगर देश में चुनाव प्रणाली और 'वन मैन वन वोट' का संवैधानिक अधिकार ही समाप्त हो जाएगा, तो कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं बचेगा. आज आम जनता से लेकर हर वर्ग के नागरिक के मौलिक अधिकारों और नागरिकता पर संकट मंडरा रहा है और ऐसे समय में तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है. फिलहाल, पुलिस प्रशासन द्वारा जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हिरासत में लिए गए नेताओं को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है.
नेहा बोरा ने उठाए सवाल: वहीं आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी प्रदर्शन के दौरान छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि छात्रों का अपराध सिर्फ इतना था कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) से जवाबदेही की मांग कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं. नेहा बोरा ने कहा कि छात्रों को कंजावला पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. आखिर छात्रों का जुर्म क्या था. छात्र मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे. अगर चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से जुड़े सवाल उठाने पर छात्रों को हिरासत में लिया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है.
यह भी पढ़ें-
NCB चीफ ने राज्यों से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार करने को कहा
CEC मुद्दे को लेकर चंडीगढ़, कोलकाता, गुवाहाटी समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन