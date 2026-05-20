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पूजा स्थल कानून का उल्लंघन! भोजशाला मामले में SC जाएगा- AIMPLB

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि भोजशाला मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना का उल्लंघन हो रहा है.

एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉक्टर एसक्यूआर इलियास
एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉक्टर एसक्यूआर इलियास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2026 at 12:20 PM IST

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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है. बोर्ड ने फैसले को “अस्वीकार्य” बताते हुए कहा है कि इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.


बोर्ड का कहना है कि अदालत ने ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक साक्ष्यों और लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक इस्तेमाल को पर्याप्त महत्व नहीं दिया.

एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉक्टर एसक्यूआर इलियास (ETV Bharat)
एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉक्टर एसक्यूआर इलियास ने बयान जारी करते हुए कहा कि,

हाईकोर्ट का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना के खिलाफ है. उनका कहना है कि इस कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता के समय मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखना था, लेकिन भोजशाला मामले में उस भावना को नजरअंदाज किया गया. बोर्ड ने दावा किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई भी लंबे समय तक इस स्थल को “भोजशाला/कमाल मौला मस्जिद” के रूप में मान्यता देता रहा है.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि भोजशाला मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना का उल्लंघन हो रहा है. इस कानून में साफ प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसे बदला नहीं जा सकता. बोर्ड का आरोप है कि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद बनाए गए इस कानून की मूल भावना को नजरअंदाज किया जा रहा है. बोर्ड ने अपने बयान में वर्ष 2003 की उस प्रशासनिक व्यवस्था का भी जिक्र किया, जिसके तहत हिंदुओं को मंगलवार के दिन पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज़ की अनुमति दी गई थी.

एआईएमपीएलबी का कहना है कि यह व्यवस्था दोनों समुदायों के साझा धार्मिक अधिकारों की आधिकारिक स्वीकृति थी, जिसे अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही बोर्ड ने एएसआई सर्वेक्षण में मंदिर से जुड़े दावों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि मध्यकालीन दौर में कई इस्लामी इमारतों में पुराने स्थापत्य अवशेषों का इस्तेमाल आम बात थी और केवल स्तंभों या नक्काशी के आधार पर किसी स्थल की धार्मिक पहचान तय नहीं की जा सकती.

एआईएमपीएलबी ने आरोप लगाया कि अदालत ने मस्जिद के लगातार धार्मिक उपयोग और ऐतिहासिक राजस्व रिकॉर्ड को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, जबकि “सभ्यतागत कथा” को प्राथमिकता दी गई. इस बीच सीपीआई(एम) ने भी इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई करेगा और फैसले की समीक्षा करेगा.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार के भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर के ऐतिहासिक विवाद के मामले में बीते शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इस मध्यकालीन स्मारक की धार्मिक प्रकृति हिंदू मान्यताओं में 'ज्ञान की देवी' के रूप में पूजी जाने वाली वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर के तौर पर तय किया.

अदालत ने रेखांकित किया कि परमार वंश के राजा भोज की विरासत से जुड़े इस स्थल पर हिंदुओं की पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई है.

उच्च न्यायालय ने विवादित परिसर में केवल हिंदुओं को उपासना का अधिकार दिए जाने की गुहार स्वीकार की और इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सात अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिमों को हर शुक्रवार स्मारक में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी.

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने इस मामले से संबंधित पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर पुरातात्विक व ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की अधिसूचनाओं व उसके वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कानूनी प्रावधानों की रोशनी में फैसला सुनाया.

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