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एसआईआर को लेकर ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने पांच नगर निगमों में चुनाव के लिए 31 दिसंबर तक समय बढ़ाने की मांग की है.

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प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 7:19 PM IST

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नई दिल्ली : ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) ने बेंगलुरु में नवगठित पांच नगर निगमों के चुनाव कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 30 जून, 2026 तक चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में समय सीमा बढ़ाने की याचिकाओं के बाद इसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 कर दिया गया.

नई याचिका में, जीबीए ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण कर्मचारियों की कमी और गंभीर रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद संजय एम नुली के माध्यम से दायर की गई है.कर्नाटक भर में चल रहे चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के मद्देनजर, याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा अलग से पुनरीक्षण करना और नगर निगम चुनाव आयोजित करना व्यावहारिक रूप से कठिन है.

एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर, 2026 को निर्धारित है.जीबीए ने सर्वोच्च न्यायालय से 20 मई, 2026 के अपने आदेश में संशोधन करने और चुनाव कराने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने का आग्रह किया है.

जीबीए का तर्क है कि पांच निगमों के 369 वार्डों में चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य चुनाव आयोग के एसआईआर को चुनाव आयोग के अभियान के साथ-साथ संचालित करना व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक और रसद संबंधी समस्याओं से भरा होगा.

जीबीए ने इस बात पर जोर दिया कि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और पर्यवेक्षक अधिकारियों सहित कर्मचारी वही हैं जिनकी आवश्यकता गहन संशोधन और चुनाव दोनों के लिए होती है. पूर्ववर्ती बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) का कार्यकाल सितंबर 2020 में समाप्त हो गया था.

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ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण
GBA IN SC ON SIR
GREATER BENGALURU AUTHORITY ON SIR

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