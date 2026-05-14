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Explainer: बिहार के सीमांचल में CISF के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत क्यों?

सीना के जवानों को मिलेगी मदद: सेवा के अधिकारी प्रवीण कुमार का कहना है कि किशनगंज में सीआईएसएफ सेंटर बनने से सीमांचल में केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय विकसित होगी. ट्रेनिंग के दौरान सीमा सुरक्षा, एंटी-स्मगलिंग और आधुनिक निगरानी तकनीकों पर भी फोकस किया जा सकेगा. एसएसबी और बीएसएफ को भी अतिरिक्त सहायता मिलेगी.

नेपाल सीमा की निगरानी मजबूत होगी: पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार कहते हैं कि भारत नेपाल सीमा खुली हुई सीमा मानी जाती है. दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा बेरोक टोक आवाजाही कर सकते हैं. यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से नकली नोट, मादक पदार्थ, अवैध हथियार तस्करी और मानव तस्करी को लेकर सतर्कता जरूरी है. कई बार पाकिस्तानी आतंकवादी भी नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो जाते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं. इसलिए भी सीमांचल की सुरक्षा चुनौती का सबब है.

सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?: सीमांचल में केंद्रीय सुरक्षा ढांचे की स्थायी मौजूदगी रहती है. सीमांचल क्षेत्र में बीएसएफ, एसएसबी और राज्य पुलिस की मौजूदगी तो रही है लेकिन किसी बड़े केंद्रीय प्रशिक्षण ढांचे की कमी महसूस की जाती रही है. सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर बनने से केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी गतिविधियां बढ़ेंगी और सेना को अतिरिक्त सहयोग मिलेगा. मतलब साफ है कि ट्रेनिंग सेंटर सुरक्षा संसाधनों, हथियारों, संचार व्यवस्था की सुरक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है.

क्या है चिकन नेक कॉरिडोर?: चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल का बेहद संकरा भूभाग है, जिसकी चौड़ाई कई जगहों पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक रह जाती है. यही कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ता है. अगर किसी आपात स्थिति, युद्ध, आतंकी गतिविधि या बड़े अवरोध के दौरान यह कॉरिडोर प्रभावित होता है तो पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है. भारत की सुरक्षा नीति में इस क्षेत्र गृह मंत्रालय अति संवेदनशील मानती है.

किशनगंज में ही ट्रेनिंग सेंटर क्यों?: किशनगंज बिहार का सबसे संवेदनशील भौगोलिक जिला माना जाता है. इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और नेपाल तथा बांग्लादेश सीमा क्षेत्र भी ज्यादा दूर नहीं है. यह इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी 'चिकन नेक' के प्रभाव क्षेत्र में आता है. किशनगंज के सामरिक महत्व को देखते हुए केंद्र की सरकार ने जिले में ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया है.

ट्रेनिंग सेंटर सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण: किशनगंज जिले में तकरीबन 110 एकड़ जमीन पर सीआईएसएफ के लिए ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होने जा रही है. ट्रेनिंग सेंटर में एक समय में लगभग 1000 जवानों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी. ट्रेनिंग सेंटर केंद्र बिहार, नेपाल सीमा, बंगाल कॉरिडोर और टचिकन नेक' क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

किशनगंज को मिलने जा रहा है उपहार: बिहार के सीमांचल इलाके में पहली बार केंद्र सरकार किसी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल का बड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है. किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में प्रस्तावित सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है. ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की सुरक्षा रणनीति की मजबूत कड़ी साबित होने वाली है.

पटना: सीमांचल केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने सीमांचल दौरे पर आए थे और तीन दिनों तक बैठकों का दौर चला था. केंद्र सरकार सीमांचल में पैरामिलिट्री फोर्स ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया है. सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण किशनगंज को सरकार अभेद्य किला बनाने की तैयारी कर चुकी है.

एयरपोर्ट की सुरक्षा होगी सुनिश्चित: पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार का मानना है कि किशनगंज में ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होने से चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा को मिलेगी. सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की सबसे संवेदनशील सामरिक लाइनों में शामिल है, इसकी सुरक्षा भी की जा सकेगी. सीमांचल के इलाके में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान एयरपोर्ट के सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी. एयरपोर्ट की भूमिका क्राइसिस या युद्ध के समय में बढ़ जाती है.

"चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के करीब होने के चलते यह इलाका रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है. अगर इस क्षेत्र में किसी तरह का सुरक्षा संकट उत्पन्न होता है तो किशनगंज में मौजूद प्रशिक्षित बल और संसाधन तेजी से तैनात किए जा सकते हैं. यही कारण है कि ट्रेनिंग सेंटर को स्ट्रेटेजिक बैकअप हब के रूप में देखा जा सकता है."- प्रवीण कुमार, पूर्व ब्रिगेडियर

आतंकी और कट्टरपंथी नेटवर्क पर निगरानी: प्रवीण कुमार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकी और कट्टरपंथी नेटवर्क भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है. सीमावर्ती इलाकों में अक्सर फर्जी दस्तावेज, अवैध घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एजेंसियां अलर्ट रहती हैं. केंद्रीय बल की मजबूत उपस्थिति से इंटेलिजेंस इनपुट और फील्ड मॉनिटरिंग क्षमता बढ़ सकती है.

स्थानीय लोगों के जीवन स्तर पर पड़ेगा प्रभाव: केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस परियोजना को सीमांचल के विकास मॉडल से भी जोड़कर देख रहे हैं. ट्रेनिंग सेंटर पर स्थापित होने से उस इलाके में रोजगार और कारोबार में वृद्धि होगी. निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार होटल, ट्रांसपोर्ट, किराये के मकान और दुकानों की मांग बढ़ेगी. इसके अलावे छोटे व्यापारियों और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों को फायदा मिलने की संभावना है.

अमित शाह और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं आर्थिक विशेषज्ञ?: अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने से इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावे स्थानीय स्तर पर भी लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा. विद्यार्थी विकास कहते हैं कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि किसानों की जो जमीन जाएगी, उनके लिए सरकार क्या कुछ करती है?

"लगभग 110 एकड़ में किशनगंज में ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, ये अच्छी पहल है लेकिन जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, उसको लेकर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए. जरूर इस बात की भी है कि जिनकी जमीन ली जाती है, उनकी रोजी-रोटी और रोजगार के लिए व्यवस्था की जाए."- डॉ. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

युवाओं के लिए उत्साहवर्धक माहौल: सुरक्षा बलों की मौजूदगी से सीमांचल के युवाओं में सेना और अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती को लेकर जागरूकता बढ़ने के आसार हैं. सुरक्षा बालों की मौजूदगी से युवाओं में ऊर्जा का संचार होगा. फिटनेस सेंटर, कोचिंग और ट्रेनिंग गतिविधियां भी बढ़ने की संभावना है. युवाओं के जीवन शैली में बदलाव आने की संभावना भी होगी.

क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता?: भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि किशनगंज के इलाके में ट्रेनिंग सेंटर खुलने से जिले में आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी प्रभावित होगी. जो सार्वजनिक इमारत है, उसकी सुरक्षा भी इसकी निश्चित की जा सकेगी.

"केंद्र की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार को एक और उपहार मिलने जा रहा है. रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बनने से सीमा के आसपास सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, आसपास के लोगों के जीवन में भी बदलाव होगा."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

क्या है विपक्ष का रुख?: वहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि केंद्र की मंशा क्या है, वह तो केंद्र ही जानें लेकिन हमारी चिंता स्थानीय किसानों को लेकर है. प्रवक्ता एजाज अहमद हमलोग चाहते हैं कि जिनकी जमीन ली गई है, उन्हें उचित मुआवजा मिले. सरकार को स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए भी काम करना चाहिए.

"बिहार को ट्रेनिंग सेंटर मिला है यह प्रसन्नता की बात है लेकिन जरूरी ये है कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है और वहां के लोगों को इससे क्या फायदा होने वाला है. हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि जिसकी जमीन ली जाएगी उसकी उचित मुआवजा मिलेगा या नहीं. साथ ही साथ उनकी रोजी रोजगार के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

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