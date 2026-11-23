ताजमहल में CISF जवानों ने दिल्ली के पर्यटकों को पीटा; वीडियो वायरल होने के बाद ASI ने मांगी रिपोर्ट
आरोप-खोया बेटे मिलने के बाद बिना आधार कॉर्ड परिजनों को सौंपने से इंकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 9:35 AM IST
आगरा: ताजमहल के रेड जोन में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों पर दिल्ली से आए पर्यटकों के साथ मारपीट का आरोप लगा है. बताते हैं कि मामूली कहासुनी के बाद बात मारपीट तक जा पहुंची. महिलाएं चीखने लगीं, जिससे ताजमहल परिसर में अफरातफरी मच गई. पर्यटकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिससे मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों तक पहुंच गया. जिस पर एएसआई की अधीक्षण पुरातत्वविद डाॅ. स्मिथा एस कुमार ने सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी है. घटना के बारे में क्षेत्रीय निदेशक और एएसआई मुख्यालय काे जानकारी दी है.
ताजमहल के रेड जोन की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जिम्मे है. रविवार को वीकएंड के चलते ताजमहल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी थी. मामला रविवार शाम करीब चार बजे का है. ताजमहल का दीदार कर बॉलीवुड अभिनेत्री व मंडी की भाजपा सांसद कंगना रनौत ताजमहल देखकर बाहर निकल चुकी थीं. तभी दिल्ली निवासी साजिद ने एएसआई अधिकारियों को बताया कि भीड़ की वजह से तीन वर्षीय बेटा बिछड़ गया है. इसकी जानकारी हुई तो खोजबीन शुरू हुई. तभी जानकारी मिली कि बेटा मिल गया है, जो पूर्वी गेट पर सीआईएसएफ के कंट्रोल रूप पर मौजूद है.
साजिद का आरोप है कि बच्चे को लेने गए तो जवान ने आधार कॉर्ड मांगा. आधार कार्ड नहीं होने की बात कही और मोबाइल में बेटे के फोटो दिखाए. जन्म प्रमाणपत्र दिखाया. इस पर भी जवान नहीं माने और आधार कॉर्ड पर अड़े रहे. आरोप है कि मोबाइल छीन लिया. कंट्रोल रूम ले आए. विरोध किया तो सीआईएसएफ जवानों ने मारपीट शुरू कर दी. परिवार की महिलाओं ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ भी अभद्रता की. जवानों ने पीटा और ताजमहल के पूर्वी गेट से बाहर कर दिया. इस बारे में सीआईएसएफ कमांडेंट ऋषि कौशिक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जिसकी रिपोर्ट एएसआई को भेजी जाएगी.
सोशल मीडिया पर तेजी से पर्यटकों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. इस घटना से देशी और विदेशी पर्यटक भी सहम गए.
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