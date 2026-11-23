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ताजमहल में CISF जवानों ने दिल्ली के पर्यटकों को पीटा; वीडियो वायरल होने के बाद ASI ने मांगी रिपोर्ट

ताजमहल में पर्यटकों से मारपीट ( Photo Credit; Social Media )

आगरा: ताजमहल के रेड जोन में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों पर दिल्ली से आए पर्यटकों के साथ मारपीट का आरोप लगा है. बताते हैं कि मामूली कहासुनी के बाद बात मारपीट तक जा पहुंची. महिलाएं चीखने लगीं, जिससे ताजमहल परिसर में अफरातफरी मच गई. पर्यटकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिससे मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों तक पहुंच गया. जिस पर एएसआई की अधीक्षण पुरातत्वविद डाॅ. स्मिथा एस कुमार ने सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी है. घटना के बारे में क्षेत्रीय निदेशक और एएसआई मुख्यालय काे जानकारी दी है.

पर्यटकों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल (Photo Credit; Social Media) ताजमहल के रेड जोन की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जिम्मे है. रविवार को वीकएंड के चलते ताजमहल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी थी. मामला रविवार शाम करीब चार बजे का है. ताजमहल का दीदार कर बॉलीवुड अभिनेत्री व मंडी की भाजपा सांसद कंगना रनौत ताजमहल देखकर बाहर निकल चुकी थीं. तभी दिल्ली निवासी साजिद ने एएसआई अधिकारियों को बताया कि भीड़ की वजह से तीन वर्षीय बेटा बिछड़ गया है. इसकी जानकारी हुई तो खोजबीन शुरू हुई. तभी जानकारी मिली कि बेटा मिल गया है, जो पूर्वी गेट पर सीआईएसएफ के कंट्रोल रूप पर मौजूद है.