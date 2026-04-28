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पश्चिम बंगाल में नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी CISF जवान गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

आसनसोल: पश्चिम बंगाल के कुल्टी में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक सीआईएसएफ जवान को गिरफ्तार किया गया है. आसनसोल कोर्ट ने उसे 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. उसके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. हालांकि, पुलिस ने पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करते हुए कोई अर्जी दाखिल नहीं की. कुल्टी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार CISF जवान कुल्टी के शीतलपुर कैंप में तैनात था. उसे चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया गया था, बल्कि, वह ईसीएल माइनिंग एरिया में सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार था. क्या है पूरा मामला

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह घटना आसनसोल के कुल्टी पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई. रविवार दोपहर को, दो नाबालिग लड़कियां आम तोड़ने के लिए बाहर गई थीं. सीआईएसएफ कैंप उस जगह के पास ही है जहां वे फल तोड़ रही थीं. आरोप है कि आरोपी जवान ने दोनों लड़कियों को और आम देने का वादा करके अपने क्वार्टर में बुलाया. फिर उसने एक लड़की को बाहर इंतजार कराया और दूसरी को अपने कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ छेड़छाड़ की. पीड़ित के परिवार का यह भी आरोप है कि जब लड़की चिल्लाई, तो जवान ने उसे धमकाया.