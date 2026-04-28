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पश्चिम बंगाल में नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी CISF जवान गिरफ्तार

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया.

CISF Jawan Sent to Judicial Custody in allegation of molesting minor girl in west bengal
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 6:21 PM IST

3 Min Read
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आसनसोल: पश्चिम बंगाल के कुल्टी में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक सीआईएसएफ जवान को गिरफ्तार किया गया है. आसनसोल कोर्ट ने उसे 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है.

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. उसके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. हालांकि, पुलिस ने पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करते हुए कोई अर्जी दाखिल नहीं की.

कुल्टी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार CISF जवान कुल्टी के शीतलपुर कैंप में तैनात था. उसे चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया गया था, बल्कि, वह ईसीएल माइनिंग एरिया में सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार था.

क्या है पूरा मामला
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह घटना आसनसोल के कुल्टी पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई. रविवार दोपहर को, दो नाबालिग लड़कियां आम तोड़ने के लिए बाहर गई थीं. सीआईएसएफ कैंप उस जगह के पास ही है जहां वे फल तोड़ रही थीं. आरोप है कि आरोपी जवान ने दोनों लड़कियों को और आम देने का वादा करके अपने क्वार्टर में बुलाया. फिर उसने एक लड़की को बाहर इंतजार कराया और दूसरी को अपने कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ छेड़छाड़ की. पीड़ित के परिवार का यह भी आरोप है कि जब लड़की चिल्लाई, तो जवान ने उसे धमकाया.

परिवार का दावा है कि नाबालिग लड़की किसी तरह CISF जवान के चंगुल से छूटकर मौके से भाग गई. घर लौटने पर, उसने अपने परिवार वालों को पूरी घटना बताई. फिर परिवार ने अपने पड़ोसियों को इस मामले की जानकारी दी. घटना के बाद, स्थानीय लोग CISF कैंप में इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही, उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी.

इसके बाद, पीड़ित के परिवार ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की लिखित शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, कुल्टी पुलिस ने सोमवार को जवान को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उसे आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया. आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी जावेद हुसैन ने कहा, "परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर सीआईएसएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है. कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला शुरू किया गया है."

सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के बयान
कुल्टी के सांकटोरिया इलाके के तृणमूल नेता चंदन आचार्य ने कहा, "नाबालिग लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है. उसके आधार पर पुलिस ने CISF जवान को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी जांच का विषय है." वहीं, BJP नेता अभिजीत आचार्य ने कहा कि, वे चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता में थे. लौटने पर, वे परिवार के साथ खड़ा रहूंगा. वे ऐसी किसी भी घटना का समर्थन नहीं करते.

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