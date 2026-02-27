बिहार के CISF जवान की हरियाणा पुलिस कस्टडी में मौत, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप
गया एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवान की हरियाणा पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई. पत्नी ने आरोप लगाया कि पति को मारा गया है.
February 27, 2026
गया: बिहार के गया एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसफ जवान की हरियाणा पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई है. मृतक की पत्नी और बेटे का आरोप है कि पुलिस ने उनको पीट-पीट कर मार डाला है. हरियाणा पुलिस ने उसे एक फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था. परिजनों का आरोप है कि बगैर अरेस्ट वारेंट के ही हरियाणा पुलिस ने उनको को अरेस्ट किया था.
पुलिस कस्टडी में मौत: 52 वर्षीय मृतक मुकेश कुमार गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात थे. वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव के रहने वाले सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार हवाई अड्डे पर क्वार्टर गार्ड के रूप में तैनात थे. गुरुवार की रात को उन्हें हरियाणा पुलिस ने एक मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार किया और अपने साथ कस्टडी में ले जा रही थी.
कुछ देर बाद मिली मौत की सूचना: हरियाणा पुलिस जब मुकेश कुमार को कस्टडी में लेकर रवाना हो गई थी. अचनाक उसी बीच उनकी मौत हो गई. इस मौत को लेकर हरियाणा पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी. मृतक जवान के परिजनों का आरोप है कि यह पूरी तरह से संदिग्ध मौत है. मुकेश की हत्या की गई है. वहीं, घटना के बाद मृत सीआईएसएफ जवान की पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: मृतक सीआईएसएफ जवान की पत्नी रीमा देवी का कहना है कि उनके पति गुरुवार को गया एयरपोर्ट पर ड्यूटी के लिए गए थे. उनकी ड्यूटी गार्ड में लगी हुई थी. उन्होंने फोन करके रात में बताया भी था कि मेरी ड्यूटी गार्ड में लगी है. इसी के बाद उन्हें हरियाणा पुलिस उठा कर जबरन अपने साथ लेकर चली गई. इस बात की सूचना हमें नहीं दी गई थी.
"आधी रात को फोन पर बताया गया कि सीआईएसएफ जवान मुकेश सिंह की मौत हो गई है. उनके पति को हरियाणा पुलिस ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है. हमें इंसाफ चाहिए."- रीमा देवी, मृतक मुकेश सिंह की पत्नी
वहीं मृतक के पुत्र दुर्गेश ने बताया कि उनके पिता को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? वो बिल्कुल स्वस्थ थे, पुलिस अपने बचाव में यह सब कहानी गढ़ रही है. उन्होंने बताया कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में वर्षों पहले उनके पिताजी के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज किया गया था. उस मामले में दर्जनों बार पिताजी हरियाणा पुलिस के समक्ष पेश हुए लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं मिला. हरियाणा पुलिस बार-बार गुमराह करती रही, जिसकी वजह से उन्हें न्याय की जगह पर मौत मिल गई.
"पिता को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी. अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? वो बिल्कुल स्वस्थ थे, पुलिस अपने बचाव में यह सब कहानी गढ़ रही है."- दुर्गेश, मृतक के बेटे
बेटे ने दर्ज कराई शिकायत: मृतक के पुत्र निलेश सिंह ने आरोप लगाते हुए मगध मेडिकल थाना में लिखित शिकायत की है. उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस और गया सीआईएसएफ की मिलीभगत है. मेरे पिताजी की हत्या की हुई है. इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए. हालांकि, इस मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है लेकिन पुलिस छानबीन कर रही है. वहीं, हरियाणा पुलिस की टीम को भी गया के मगध मेडिकल थाना में बुलाकर पूछताछ हो रही है. फिलहाल गया पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले में जांच कर रहे हैं.
क्या बोले थानाध्यक्ष?: मगध मेडिकल थाना के इंस्पेक्टर कृष्ण सिंह ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने सीआईएसएफ के वरीय अधिकारियों से मिलकर वारंट की विधिवत जानकारी दी. उसके बाद उनसे आरोपी को सौंपने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें आरोपी सुपुर्द कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अगर पीड़ित पक्ष आवेदन देते हैं तो उस पर आगे की ठोस कार्रवाई भी की जाएगी. फिलहाल हमलोग छानबीन में जुटे हैं.
"मामले में छानबीन हो रही है. अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है. पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस के वरीय अधिकारी मामले को खुद देख रहे हैं."- कृष्ण कुमार, थानाध्यक्ष, मगध मेडिकल थाना, गया
