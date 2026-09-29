जम्मू-कश्मीर: CISF जवान ने अपने ही साथियों पर की अंधाधुंध फायरिंग, असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 की मौत
रणजीत सागर बांध पर बने सेवा पावर प्रोजेक्ट के अंदर गोलीबारी की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची.
Published : September 29, 2026 at 9:53 PM IST
जम्मूः जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बसोहली इलाके में स्थित सेवा पावर प्रोजेक्ट में आपस में हुई गोलीबारी की एक घटना में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के चार जवान शहीद हो गए. इनमें एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल हैं. अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि रणजीत सागर बांध पर बने सेवा पावर प्रोजेक्ट के अंदर गोलीबारी की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "शुरुआती जांच में पता चला है कि इस गोलीबारी की घटना में चार CISF जवानों की मौत हुई है, जिनमें एक असिस्टेंट कमांडेंट भी हैं." यह इलाका जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जहां यह पावर प्रोजेक्ट जम्मू-कश्मीर की तरफ बना हुआ है.
अधिकारियों ने बताया कि सेवा प्रोजेक्ट, मश्का में तैनात सीआईएसएफ (CISF) जवानों के बीच कथित तौर पर हुई किसी बहस के बाद यह गोलीबारी हुई. इस घटना में चार सीआईएसएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश के एनएचपीसी (NHPC) अस्पताल ले जाया गया. जहां बाद में चारों ने दम तोड़ दिया.
जान गंवाने वाले जवानों की पहचान असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडे, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल रफीक अहमद और कांस्टेबल संदीप कुमार के रूप में हुई है. गोलीबारी करने वाले संदिग्ध आरोपी की पहचान सीआईएसएफ जवान अभिदेश सिंह के रूप में की गई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस घटना की असल वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है.
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