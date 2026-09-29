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जम्मू-कश्मीर: CISF जवान ने अपने ही साथियों पर की अंधाधुंध फायरिंग, असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 की मौत

सांकेतिक तस्वीर. ( ANI )

जम्मूः जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बसोहली इलाके में स्थित सेवा पावर प्रोजेक्ट में आपस में हुई गोलीबारी की एक घटना में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के चार जवान शहीद हो गए. इनमें एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल हैं. अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि रणजीत सागर बांध पर बने सेवा पावर प्रोजेक्ट के अंदर गोलीबारी की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची.