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सीओ मारवाड़ी साहू का अनोखा अंदाज, गीत गाकर एसआईआर को लेकर ग्रामीणों को कर रहे हैं जागरूक

झारखंड में SIR की प्रक्रिया चल रही है. पलामू में तैनात सीओ मारवाड़ी साहू खुद गीतों के जरिए ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं.

SIR PROCESS JHARKHAND
सीओ मारवाड़ी साहू और अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 5:03 PM IST

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पलामूः झारखंड में SIR की प्रक्रिया चल रही है. सरकारी अधिकारी गांवों का दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों को सेल्फ-एन्यूमरेशन के बारे में जागरूक कर रहे हैं. इसी कड़ी में पलामू में तैनात अंचल अधिकारी मारवाड़ी साहू का अनोखा अंदाज निकलकर सामने आया है. मारवाड़ी साहू स्वयं ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और नागपुरी गीतों के माध्यम से उन्हें जागरूक कर रहे हैं.

नागपुरी गीत गाकर कर रहे हैं जागरुक

मारवाड़ी साहू खुद से गीत गा रहे हैं और ग्रामीणों को एसएआईआर के महत्व को बता रहे हैं. दरअसल मारवाड़ी साहू 15 दिन पहले पलामू के रामगढ़ आंचल में तैनात हुए हैं. एक सप्ताह पहले उन्हें पांकी अंचल का प्रभार दिया गया है. बुधवार को मारवाड़ी साहू पांकी अंचल के लोहरसी के इलाके में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के बीच नागपुरी गीत गया और उन्हें एसाईआर के महत्व के बारे में बताया.

सीओ मारवाड़ी साहू गाने के द्वारा लोगों को SIR के बारे में बताते हुए (Etv Bharat)

स्थानीय भाषा में ग्रामीणों को समझाना जरूरीः मारवाड़ी साहू

मारवाड़ी साहू ने बताया कि वह ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उन्हें SIR के महत्व के बारे में बता रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्थानीय भाषा में ग्रामीणों को समझाना बेहद ही जरूरी है. उनके बीच घुल मिलकर ही बातों को बताया जा सकता है.

ग्रामीणों के बीच आसानी से घुल मिल जाते हैं

ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं. दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी को सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी का पद दिया गया है. अंचल अधिकारी मारवाड़ी साहू दिव्यांग हैं और अपने व्यवहार से ग्रामीणों के बीच आसानी से घुल मिल जा रहे हैं.

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