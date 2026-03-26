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कश्मीर में CIK के कई जगहों पर छापे, संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल को लेकर जांच

एक अधिकारी ने कहा, 'इस मॉड्यूल को बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से निर्देश मिल रहे हैं.' अधिकारियों ने आगे बताया कि ये तलाशी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर पुलिस स्टेशन में हाल ही में दर्ज एक मामले के सिलसिले में एक सक्षम अदालत द्वारा जारी वारंट के बाद की गई. अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान का मकसद सबूत इकट्ठा करना और इस कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करना है.

लोन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़ा है और फिलहाल बांग्लादेश से काम कर रहा है. माना जा रहा है कि लोन देश के बाहर से ही इन गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है. अधिकारियों ने बताया कि यह मामला एक बड़े सीमा-पार नेटवर्क से जुड़े होने की ओर इशारा करता है.

अधिकारियों के अनुसार तीन जिलों में फैली 10 जगहों पर छापे मारे गए. गांदरबल जिले में छह जगहों, शोपियां में तीन और श्रीनगर में एक जगह की तलाशी ली गई. जाँच एक ऐसे नेटवर्क पर केंद्रित है, जिसे कथित तौर पर गांदरबल के रहने वाले शब्बीर अहमद लोन चला रहा है.

श्रीनगर: अधिकारियों ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने गुरुवार को एक संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल की चल रही जांच के सिलसिले में घाटी में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया.

एक अलग घटनाक्रम में जम्मू-कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने श्रीनगर और बडगाम में कई जगहों पर तलाशी ली. यह तलाशी कोरोना महामारी के समय के एक कथित बड़े पैमाने पर हुए धोखाधड़ी के मामले के सिलसिले में की गई थी.

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर में ईओड आर्थिक अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर की जांच के हिस्से के तौर पर तीन जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया.

यह मामला नई दिल्ली के नजफगढ़ स्थित M/S संजय ट्रेडिंग कंपनी के मालिक संजय कुमार साहू द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद शुरू किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के दो व्यक्तियों ने महामारी के दौरान मेडिकल सप्लाई की व्यवस्था करने के बहाने कंपनी के साथ धोखाधड़ी की. एजेंसी के अनुसार आरोपियों की पहचान पीरबाग के रहने वाले इमाद मुजफ्फर मकदूमी (जिसे इमरान शाह के नाम से भी जाना जाता है) और सनतनगर के रहने वाले विकार अहमद भट के रूप में हुई है.

शुरुआती जाँच से पता चलता है कि आरोपी ने बड़ी रकम हासिल करने के लिए धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल किया. अधिकारियों ने बताया कि इन पैसों में वे भुगतान भी शामिल थे जो कथित तौर पर अनंतनाग में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से निकाले गए थे. आरोपी ने श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से भी करोड़ों रुपये हड़पने की कोशिश की.

प्रवक्ता के अनुसार संदिग्धों ने सरकारी अधिकारियों का रूप धारण किया और खुद को आपूर्ति के लिए प्रतिनिधि और विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारी बताया. उन्होंने कथित तौर पर शिकायत करने वाली कंपनी का भरोसा जीतने के लिए अलग-अलग विभागों और संस्थानों के नाम पर नकली आवंटन आदेश जारी किए.

आरोपियों पर कंपनी के नाम से नकली ईमेल अकाउंट बनाने और पैसे को दूसरी जगह भेजने के लिए धोखाधड़ी वाले बैंक खाते खोलने का भी शक है. अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को की गई तलाशी का मकसद और सबूत इकट्ठा करना था, जिसमें डिजिटल डेटा और वित्तीय रिकॉर्ड शामिल हैं. इस मामले में जांच अभी भी जारी है.