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CID ने बरुईपुर एनकाउंटर मामले की जांच अपने हाथ में ली, पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे

बंगाल के बरुईपुर मामले के मुख्य आरोपी की पुलिस फायरिंग में मौत की घटना की जांच सीआईडी करेगी.

CID Baruipur encounter case
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 2:31 PM IST

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कोलकाता: बरुईपुर में नाबालिग के साथ रेप और हत्या के चर्चित मामले के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस फायरिंग में मौत के मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है. अब सीआईडी इस एनकाउंटर की जांच करेगी. घटना के हर पहलू की जांच के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं.

सूत्रों के मुताबिक भबानी भवन ने घटना के समय मौके पर मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की एक लिस्ट तैयार की है. इसके अलावा जांचकर्ताओं ने उस पुलिस अधिकारी से अलग से पूछताछ की है जिसकी गोली से प्रभास मंडल की मौत हुई थी. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) बरुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपी प्रभाष मंडल के एनकाउंटर केस की जांच करेगा.

सीआईडी जांचकर्ता इस एनकाउंटर से जुड़े हालात की जांच करेंगे. बरुईपुर जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट पहले ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से अलग-अलग बात कर चुके हैं और उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं. अब खबर है कि सीआईडी जांचकर्ता घटना के बारे में बारुईपुर जिला पुलिस के अधिकारियों से भी अलग से बातचीत कर सकते हैं.

पता चला है कि घटना के समय की असल स्थिति और किन हालात में गोली चलाने का फ़ैसला लिया गया, यह जानने के लिए हर पुलिस अफसर का बयान अलग-अलग रिकॉर्ड किया जा रहा है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि बरुईपुर जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने घटना वाली जगह पर मौजूद अफसरों से खुद बात की और उनके बयान दर्ज किए.

बरुईपुर में एक नाबालिग के खिलाफ हुए गंभीर अपराध के मामले में पुलिस पहले ही कई लोगों को गिरफ़्तार कर चुकी है और घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है. भवानी भवन के सूत्रों के मुताबिक सीआईडी अफसर घटना वाली जगह का दौरा कर सकते हैं और साथ ही मामले की जांच कर रहे अफसरों से अलग-अलग बातचीत भी कर सकते हैं. इसके अलावा, घटना कैसे हुई, इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए सीआईडी अफसर संबंधित लोगों से अलग-अलग बात भी कर सकते हैं.

बरुईपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक प्रभास मंडल के परिवार ने अभी तक उसकी मौत के बारे में कोई लिखकर शिकायत नहीं की है. हालांकि, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स बताते हैं कि घटना के सभी पहलुओं की जांच प्रोसेस के हिसाब से की जा रही है, भले ही कोई औपचारिक शिकायत न हो.

इस बीच बरुईपुर घटना से जुड़े एनकाउंटर में मारे गए आरोपी प्रभास मंडल का आज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक इस प्रोसेस के लिए एक स्पेशल तीन मेंबर का बोर्ड बनाया है.

इस खास बोर्ड में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फॉरेंसिक मेडिसिन विभागों के जाने-माने डॉक्टर शामिल हैं. कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर शाश्वत बिस्वास, एनआरएस मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर सायक शोभन दत्ता और नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आलोक मजूमदार.

पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और तय नियमों का पालन किया जाएगा. बता दें कि प्रभास मंडल के शव को सबसे पहले बुधवार को कांटापुकुर मॉर्चरी भेजा गया था. इसके बाद पोस्टमार्टम जांच के लिए उसे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भेजा गया. ऑटोप्सी शुरू होने से पहले उनके शरीर पर गोली लगने की सही जगह का पता लगाने के लिए डिजिटल एक्स-रे किया गया. बारुईपुर घटना में हुई मुठभेड़ के बाद, प्रभास मंडल के शव का पोस्टमार्टम आज कोलकाता पुलिस मुर्दाघर में किया जाना है.

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