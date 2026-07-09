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CID ने बरुईपुर एनकाउंटर मामले की जांच अपने हाथ में ली, पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे

कोलकाता: बरुईपुर में नाबालिग के साथ रेप और हत्या के चर्चित मामले के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस फायरिंग में मौत के मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है. अब सीआईडी इस एनकाउंटर की जांच करेगी. घटना के हर पहलू की जांच के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं.

सूत्रों के मुताबिक भबानी भवन ने घटना के समय मौके पर मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की एक लिस्ट तैयार की है. इसके अलावा जांचकर्ताओं ने उस पुलिस अधिकारी से अलग से पूछताछ की है जिसकी गोली से प्रभास मंडल की मौत हुई थी. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) बरुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपी प्रभाष मंडल के एनकाउंटर केस की जांच करेगा.

सीआईडी जांचकर्ता इस एनकाउंटर से जुड़े हालात की जांच करेंगे. बरुईपुर जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट पहले ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से अलग-अलग बात कर चुके हैं और उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं. अब खबर है कि सीआईडी जांचकर्ता घटना के बारे में बारुईपुर जिला पुलिस के अधिकारियों से भी अलग से बातचीत कर सकते हैं.

पता चला है कि घटना के समय की असल स्थिति और किन हालात में गोली चलाने का फ़ैसला लिया गया, यह जानने के लिए हर पुलिस अफसर का बयान अलग-अलग रिकॉर्ड किया जा रहा है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि बरुईपुर जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने घटना वाली जगह पर मौजूद अफसरों से खुद बात की और उनके बयान दर्ज किए.

बरुईपुर में एक नाबालिग के खिलाफ हुए गंभीर अपराध के मामले में पुलिस पहले ही कई लोगों को गिरफ़्तार कर चुकी है और घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है. भवानी भवन के सूत्रों के मुताबिक सीआईडी अफसर घटना वाली जगह का दौरा कर सकते हैं और साथ ही मामले की जांच कर रहे अफसरों से अलग-अलग बातचीत भी कर सकते हैं. इसके अलावा, घटना कैसे हुई, इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए सीआईडी अफसर संबंधित लोगों से अलग-अलग बात भी कर सकते हैं.