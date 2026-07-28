14वीं JPSC परीक्षा विवाद: पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते से CID की पूछताछ शुरू, टेंडर से लेकर OMR गड़बड़ी तक कई सवालों के जवाब तलाश रही एजेंसी
जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते मंगलवार को सीआईडी मुख्यालय पहुंचे. जहां उनसे 14वीं JPSC परीक्षा विवाद पर पूछताछ की जा रही है.
Published : July 28, 2026 at 12:34 PM IST
रांची: झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच तेज हो गई है. 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा से जुड़े मामले में सीआईडी के समन पर झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते मंगलवार को सीआईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसी परीक्षा संचालन, टेंडर आवंटन और कथित गड़बड़ियों से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर उनका पक्ष जानना चाहती है.
पूछताछ में मिले इनपुट पर ईडी ने भेजा था समन
सीआईडी इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है. इनमें जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, परीक्षा एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, अभय कुमार तिवारी, उस्मान और एबाद शामिल हैं. तीन दिनों की पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर ही पूर्व अध्यक्ष को समन जारी किया गया था.
इन सवालों पर ईडी कर सकती है पूछताछ
जांच एजेंसी का फोकस इस बात पर है कि टीडीपीएल को परीक्षा संचालन का जिम्मा किन परिस्थितियों में दिया गया. सीआईडी यह भी जानना चाहती है कि यदि एजेंसी के ब्लैकलिस्ट होने की बात सामने आई थी तो उसे जेपीएससी जैसी संवैधानिक चयन संस्था की परीक्षा का टेंडर कैसे मिला. इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी, ओएमआर शीट में कथित हेराफेरी रोकने के लिए उठाए गए कदम और शिकायतों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर भी पूर्व अध्यक्ष से जवाब मांगा जा रहा है.
एल ख्यांग्ते ने गड़बड़ी से किया था इनकार
जांच एजेंसी यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि कहीं इन अनियमितताओं की अनदेखी या उन्हें बढ़ावा देने में किसी स्तर पर प्रशासनिक चूक तो नहीं हुई. पूछताछ से एक दिन पहले एल ख्यांग्ते ने ईटीवी भारत से बातचीत में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया था. उनका कहना था कि अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सभी निर्णय निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत लिए.
उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, तब कई परीक्षाओं के परिणाम लंबित थे और आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत थी. उनके अनुसार लंबित परिणाम जारी कराए गए, नई परीक्षाएं कराई गईं और शिक्षकों की प्रोन्नति जैसी प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाया गया. 40 लाख रुपये में सीट बिकने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ऐसी बातें उनके संज्ञान में भी आई हैं. यदि इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो जांच एजेंसी को इसकी गहराई तक जाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.
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