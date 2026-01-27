ETV Bharat / bharat

जासूसी के आरोप में पकड़ा गया ई-मित्र संचालक, सांकड़ा गांव से CID इंटेलिजेंस ने दबोचा

अब जयपुर लाकर आरोपी से पूछताछ में जुटी एजेंसियां.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 12:45 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 12:53 PM IST

जयपुर : राजस्थान में सीमवर्ती इलाकों में फैले पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर सीआईडी इंटेलिजेंस का एक्शन लगातार जारी है. बीते साल जासूसी के आरोप में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. अब सीआईडी इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, जैसलमेर जिले के नेहडान गांव में सीआईडी इंटेलिजेंस ने 25 जनवरी को दबिश देकर एक युवक को पकड़ा है. प्रारंभिक तौर पर उससे जैसलमेर में पूछताछ के बाद अब जयपुर लाया गया है, जहां इंटेलिजेंस की टीम उससे पूछताछ में जुटी है. उसके मोबाइल की जांच में जासूसी से जुड़े कई अहम राज सामने आने की संभावना है.

ई मित्र का संचालक है संदिग्ध शख्स : संदिग्ध युवक सीमावर्ती इलाके में ई-मित्र का संचालन करता है. सीआईडी इंटेलिजेंस को शक है कि उसने सीमावर्ती इलाके से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के साथ साझा की है. प्रारंभिक तौर पर जानकारी साझा करने के बदले रुपए के लेन देन का मामला भी सामने आया है. अब इंटेलिजेंस की टीम उससे गहनता से पूछताछ कर रही है. उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी.

पढ़ें. श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ISI को भेज रहा था गोपनीय जानकारी

मोबाइल की जांच में सामने आएंगे राज : सीआईडी इंटेलिजेंस ने संदिग्ध युवक से पूछताछ के साथ ही उसका मोबाइल खंगालने में भी जुटी है. मोबाइल की जांच में यह सबूत सामने आने की संभावना है कि उसने क्या जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ साझा की है. संदिग्ध युवक के बैंक खातों की जानकारी भी जुटाई जा रही है. इससे सामने आएगा कि सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के बदले वह कितनी रकम ले चुका है. मोबाइल की जांच में जासूसी नेटवर्क से जुड़े कई अहम राज भी बाहर आने की संभावना है.

2025 में पकड़े गए 8 जासूस : साल 2025 में सीआईडी इंटेलिजेंस ने 8 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों पर ऑपेरशन सिंदूर के दौरान, उससे पहले और बाद में गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप है.

  1. सीआईडी इंटेलिजेंस ने 4 मार्च को महाजन रेलवे स्टेशन के कर्मचारी भवानी सिंह को गिरफ्तार किया.
  2. 1 मई को सीआईडी इंटेलिजेंस ने जीरो आरडी निवासी पठान खान को गिरफ्तार किया.
  3. 3 जून को जैसलमेर रोजगार कार्यालय के AAO शकूर खान को गिरफ्तार किया गया.
  4. सीआईडी इंटेलिजेंस ने 25 जून को नौसेना भवन के यूडीसी विशाल यादव को गिरफ्तार किया.
  5. 12 अगस्त को पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्थित डीआरडीओ के गेस्ट हॉउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया.
  6. 25 सितंबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने बासनपीर (जैसलमेर) निवासी हनीफ खान को गिरफ्तार किया.
  7. 10 अक्टूबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने अलवर के मंगत सिंह को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया.
  8. 1 दिसंबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने श्रीगंगानगर के साधुवाली में सेना के इलाके से प्रकाश उर्फ बादल को गिरफ्तार किया.
Last Updated : January 27, 2026 at 12:53 PM IST

