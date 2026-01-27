ETV Bharat / bharat

जासूसी के आरोप में पकड़ा गया ई-मित्र संचालक, सांकड़ा गांव से CID इंटेलिजेंस ने दबोचा

जयपुर : राजस्थान में सीमवर्ती इलाकों में फैले पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर सीआईडी इंटेलिजेंस का एक्शन लगातार जारी है. बीते साल जासूसी के आरोप में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. अब सीआईडी इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, जैसलमेर जिले के नेहडान गांव में सीआईडी इंटेलिजेंस ने 25 जनवरी को दबिश देकर एक युवक को पकड़ा है. प्रारंभिक तौर पर उससे जैसलमेर में पूछताछ के बाद अब जयपुर लाया गया है, जहां इंटेलिजेंस की टीम उससे पूछताछ में जुटी है. उसके मोबाइल की जांच में जासूसी से जुड़े कई अहम राज सामने आने की संभावना है.

ई मित्र का संचालक है संदिग्ध शख्स : संदिग्ध युवक सीमावर्ती इलाके में ई-मित्र का संचालन करता है. सीआईडी इंटेलिजेंस को शक है कि उसने सीमावर्ती इलाके से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के साथ साझा की है. प्रारंभिक तौर पर जानकारी साझा करने के बदले रुपए के लेन देन का मामला भी सामने आया है. अब इंटेलिजेंस की टीम उससे गहनता से पूछताछ कर रही है. उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी.

