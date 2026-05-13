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कोच्चि और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली सीप्लेन की ट्रायल उड़ानें शुरू होगी

कोच्चि और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली सीप्लेन की ट्रायल उड़ानें शुरू ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम: कनेक्टिविटी बढ़ाने और आइलैंड टूरिज्म को नई तेजी देने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली सीप्लेन सर्विस के लिए ट्रायल रन शुरू कर रहा है. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस एस सुहास ने बताया कि टेस्ट फ़्लाइट आज से शुरू होगी, बशर्ते मौसम अच्छा रहे. इन शुरुआती फ़्लाइट का मकसद रीजनल एविएशन ऑपरेशन की फिजिबिलिटी को जांचना है, जिससे कोच्चि और आइलैंड ग्रुप के अलग-अलग आइलैंड के बीच परमानेंट और डायरेक्ट सीप्लेन कनेक्टिविटी के लिए रास्ता तैयार होगा. इस मिशन में स्काईहोप एविएशन लिमिटेड का बीस सीटर ट्विन ओटर सीप्लेन इस्तेमाल किया जाएगा. यह एयरक्राफ्ट पानी और जमीन दोनों पर टेक ऑफ और लैंड करने की डुअल कैपेबिलिटी से लैस है. तीन दिनों में कुल बारह टेस्ट फ्लाइट्स शेड्यूल की गई हैं. ऑपरेशन मुख्य रूप से दो सेक्टर में होंगे. पहला रूट कोच्चि, अगत्ती, कल्पेनी और कवरत्ती को कवर करेगा, जबकि दूसरा रूट कोच्चि, कदमत, किल्टन और अगत्ती को जोड़ेगा. अधिकारियों को उम्मीद है कि इन ध्यान से प्लान किए गए रूट से कुल यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और ज़्यादा आइलैंड रेगुलर एविएशन नेटवर्क के तहत आ जाएंगे.