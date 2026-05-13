ETV Bharat / bharat

कोच्चि और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली सीप्लेन की ट्रायल उड़ानें शुरू होगी

इस मिशन में स्काईहोप एविएशन लिमिटेड का बीस सीटर ट्विन ओटर सीप्लेन इस्तेमाल किया जाएगा.

CIAL Launches Seaplane Trial Flights Connecting Kochi and Lakshadweep
कोच्चि और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली सीप्लेन की ट्रायल उड़ानें शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एर्नाकुलम: कनेक्टिविटी बढ़ाने और आइलैंड टूरिज्म को नई तेजी देने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली सीप्लेन सर्विस के लिए ट्रायल रन शुरू कर रहा है. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस एस सुहास ने बताया कि टेस्ट फ़्लाइट आज से शुरू होगी, बशर्ते मौसम अच्छा रहे.

इन शुरुआती फ़्लाइट का मकसद रीजनल एविएशन ऑपरेशन की फिजिबिलिटी को जांचना है, जिससे कोच्चि और आइलैंड ग्रुप के अलग-अलग आइलैंड के बीच परमानेंट और डायरेक्ट सीप्लेन कनेक्टिविटी के लिए रास्ता तैयार होगा.

इस मिशन में स्काईहोप एविएशन लिमिटेड का बीस सीटर ट्विन ओटर सीप्लेन इस्तेमाल किया जाएगा. यह एयरक्राफ्ट पानी और जमीन दोनों पर टेक ऑफ और लैंड करने की डुअल कैपेबिलिटी से लैस है. तीन दिनों में कुल बारह टेस्ट फ्लाइट्स शेड्यूल की गई हैं. ऑपरेशन मुख्य रूप से दो सेक्टर में होंगे.

पहला रूट कोच्चि, अगत्ती, कल्पेनी और कवरत्ती को कवर करेगा, जबकि दूसरा रूट कोच्चि, कदमत, किल्टन और अगत्ती को जोड़ेगा. अधिकारियों को उम्मीद है कि इन ध्यान से प्लान किए गए रूट से कुल यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और ज़्यादा आइलैंड रेगुलर एविएशन नेटवर्क के तहत आ जाएंगे.

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इन ट्रायल फ़्लाइट्स को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं. कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के साथ मिलकर ऑपरेशन्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है. इस जॉइंट एविएशन कोशिश के तहत एयरपोर्ट ऑपरेटर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस, जरूरी सिक्योरिटी इंतजाम और पूरी टेक्निकल मदद देने के लिए जिम्मेदार होगा.

सीप्लेन प्रोजेक्ट का लक्षद्वीप के बड़े डेवलपमेंट पर गहरा असर पड़ने की उम्मीद है. आने-जाने के समय को बहुत कम करके, इस सर्विस से टूरिज्म सेक्टर में नई जान आने और मेडिकल इमरजेंसी के दौरान आइलैंड के लोगों को कोच्चि तक तेजी से ट्रांसपोर्ट मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी लोकल बिजनेस को मजबूत बनाकर और रोजगार के नए मौके पैदा करके बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास का रास्ता बनाएगी.

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस ट्रायल सर्विस को टिकाऊ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और केरल और लक्षद्वीप के बीच रिश्ते को मजबूत करने में एक अहम मील का पत्थर मानता है, जिससे मौजूदा ट्रायल के सफल होने पर इस इलाके में और बड़े पैमाने पर सीप्लेन ऑपरेशन का रास्ता खुलेगा.

ये भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश: CM चंद्रबाबू ने विजयवाड़ा से श्रीशैलम के बीच सीप्लेन में भरी उड़ान

TAGGED:

KOCHI AND LAKSHADWEEP
SEAPLANE
सीप्लेन
कोच्चि और लक्षद्वीप
CIAL LAUNCHES SEAPLANE TRIAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.