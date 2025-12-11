ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : दिहाड़ी मजदूरों में भी बढ़ रही ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां

पिछड़े इलाकों में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां गरीब लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को भी प्रभावित कर रही हैं.

Doctors checking blood pressure at a health camp
स्वास्थ्य शिविर में ब्लड प्रेशर की जांच करते डॉक्टर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 5:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के पिछड़े इलाकों में गरीब दिहाड़ी मजदूरों में ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी बीमारियां पाई जा रही हैं. इससे जुड़ी रिसर्च पहले दक्षिण भारत में सामने आई थी.

डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारियां अब तक शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को व्यावहारिक रूप से प्रभावित नहीं करती थीं. लेकिन, आसनसोल के एक पिछड़े इलाके में स्वास्थ्य शिविर लगाने वाले डॉक्टरों को लोगों में इस तरह की बीमारियां मिल रही हैं.

इसके अलावा, सोशल वर्कर्स की रिपोर्ट है कि जिन इलाकों में साक्षरता दर कम है, वहां साठ साल से अधिक उम्र के लोग बहुत कम मिलते हैं. उनके मुताबिक, जागरूकता की कमी की वजह से इन पिछड़े इलाकों में समय से पहले मौतें हो रही हैं.

हाल ही में सेंट्रल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था. कोलकाता की एक स्वैच्छिक संगठन इस स्वास्थ्य शिविर को लगाने के लिए आसनसोल के पलाशडीहा इलाके में आया था. कैंप में पिछड़े समुदाय के लगभग 70 से 80 लोग पहुंचे. इस दौरान डॉक्टरों ने उनकी सेहत की जांच की और उन्हें मुफ्त दवाएं दीं.

कई स्वैच्छिक संगठन अलग-अलग पिछड़े इलाकों में ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं. इस शिविर का एक खास मकसद यह देखना था कि सर्दियों के मौसम में बुज़ुर्गों को किस तरह की बीमारियां होती हैं. और इन बुज़ुर्ग लोगों को होने वाली अलग-अलग बीमारियों पर आधारित रिसर्च से कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. आसनसोल के जाने-माने डॉक्टर डॉ. अरुणाभा सेनगुप्ता कहते हैं, "इस तरह की समस्या दक्षिण भारत में पहले भी देखी गई है.

अब हम इस राज्य में, पिछड़े इलाकों में देख रहे हैं कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां गरीब लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को भी प्रभावित कर रही हैं. इसका मतलब है कि उनकी लाइफस्टाइल भी बदल गई है. ऐसे में, युवा पीढ़ी को जागरूक होने की ज़रूरत है. अगर वे बुज़ुर्गों में जागरूकता बढ़ाएंगे, तभी इन पुरानी बीमारियों को रोका जा सकता है."

आसनसोल के एक जाने-माने सोशल वर्कर चंद्रशेखर कुंडू ने कहा, "कोलकाता की एक संस्था ने हमें इस हेल्थ कैंप के बारे में बताया. हम तब अलग-अलग गांवों में साठ साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि यह कैंप खास तौर पर उनके लिए था, ताकि उनकी सर्दियों से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सके. लेकिन, हम जिन ज्यादातर गांवों में गए, खासकर जहां साक्षरता दर कम था, वहां हमें साठ साल से अधिक उम्र के बहुत कम लोग मिले. इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है. शिक्षा, जागरूकता और अच्छी सेहत के बीच एक कनेक्शन है. शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण इन गांवों में लोग ज्यादा समय तक नहीं जीते हैं."

कोलकाता के स्वैच्छिक संगठन के प्रमुख इप्सित चक्रवर्ती ने कहा, "हम अलग-अलग पिछड़े इलाकों और गांवों में बुज़ुर्ग लोगों की स्वास्थ्य समस्या पर रिसर्च करते हैं. हम अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समस्याएं देखते हैं. हम गांववालों को जागरूक करके उन्हें स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन सिर्फ भाषण देने से उन्हें जागरूक नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही, हमें उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हेल्थ चेक-अप और दवाइयां भी देनी होंगी. यही हमारा मकसद है. यह एक सरकारी प्रोजेक्ट है, और हमें पूरे राज्य में इस प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी दी गई है."

हालांकि, गांव वाले इस तरह के हेल्थ कैंप से खुश हैं. स्थानीय गांव वाली शुकुरमुनी हेम्ब्रम ने कहा, "डॉक्टर आए और हमें दवा दी. हम उन्हें अपनी परेशानियां भी बता पाए." अगर डॉक्टर हमारे गांव में ज्यादा आएं तो बहुत अच्छा होगा. हम गरीब लोग हैं. हमारे पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं हैं.”

ये भी पढ़ें- सड़क की सफाई के दौरान उड़ने वाली धूल से अब मिलेगी मुक्ति! IIT मद्रास की नई 'रोबोटिक मशीन'

TAGGED:

CHRONIC DISEASES
HIGH BLOOD PRESSURE
HEALTH CHECK UP CAMP
पश्चिम बंगाल
MARGINALISED CLASS PEOPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.