ETV Bharat / bharat

क्रिसमस: मरियमपुर में आदिवासी संस्कृति और ईसाई परंपरा का अनूठा संगम

क्रिसमस: मरियमपुर में आदिवासी संस्कृति और ईसाई परंपरा का अनूठा संगम ( ETV Bharat )

गांव में अलग-अलग जगहों पर जश्न करीब 300 की आबादी वाले मरियमपुर गांव में क्रिसमस की तैयारियां एक महीने से चल रही थीं. गलियों को चूने की रंगोली से सजाया गया. गांव के कई घरों पर रंग-बिरंगी लाइटों की मालाएं लगाई गईं और पूरे गांव को क्रिसमस के लिए रोशन किया गया. बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे गए और त्योहार की खुशी हर जगह दिखाई दे रही है.

ईसाई धर्म और आदिवासी संस्कृति के अनोखे संगम मेलघाट में क्रिसमस के त्योहार के मौके पर ईटीवी भारत ने लोगों की खुशियों को कैमरे में कैद किया.

अमरावती (महाराष्ट्र): क्रिसमस पर कई घरों में रोशनी की गई. कोरकू भाषा में गाने और आदिवासी परंपरा के अनुसार डांस किया गया. चिखलदरा पहाड़ी के पास बसे आदिवासी बहुल गांव मरियमपुर में क्रिसमस बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, और यहां पूरी रात सिर्फ मौज-मस्ती होती है. कई साल पहले, जब से आदिवासी लोग, जो असल में कोरकू भाषा बोलते थे, ईसाई बन गए थे, तब से इस इलाके में क्रिसमस पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है.

क्रिसमस पर चर्च में प्रार्थना करते हुए मरियमपुर गांव में आदिवासी लोग (ETV Bharat)

चर्च में प्रार्थना

क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गांव के चर्च में रात 10 बजे से 12 बजे तक प्रभु ईसा मसीह के जन्म के मौके पर खास प्रार्थना रखी गई. इस प्रार्थना के बाद ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाया गया. इस समय चर्च में मौजूद सभी लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं. फादर जेम्स ने "ईटीवी भारत" को बताया कि क्रिसमस की सुबह चर्च में फिर से प्रार्थना हुई और गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की.

क्रिसमस पर चर्च में प्रार्थना करते हुए मरियमपुर गांव में आदिवासी लोग (ETV Bharat)

आदिवासी संस्कृति और ईसाई परंपरा का अनोखा संगम

गांव के एक युवा साहिल मिंशे ने बताया कि मरियमपुर गांव के कई घरों में प्रभु यीशु के जन्म की कहानी पर आधारित सीन सजाए गए. छोटे से गांव में, चार मुख्य चौकों पर प्रभु यीशु के जन्म का सीन भी बनाया गया और उसके सामने खूबसूरत रोशनी की गई. खास बात यह है कि आदिवासी लोगों ने पूरी रात कोरकू भाषा में लोकगीतों पर डांस किया. गांव के सभी नागरिक कैथोलिक हैं, और क्रिसमस बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है.

क्रिसमस पर मरियमपुर गांव में की गई सजावट (ETV Bharat)

चिकन और मिठाई की दावत

स्थानीय निवासी सुषमा सावलकर ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर चिवड़ा प्रसाद बांटा जा रहा है. खास बात यह है कि हर घर में चिकन और मिठाई बनाई जाती है. त्योहार के मौके पर सभी लोग एक साथ आते हैं और खाते हैं.

यह भी पढ़ें- एक चर्च, एक आश्रम और एक मठ, एकता का संदेश फैलाता देशनूर श्राइन