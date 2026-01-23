ETV Bharat / bharat

बर्फ की चादर में लिपटा 'मिनी स्विट्जरलैंड' चोपता, पहली बर्फबारी में बिगड़े हालात, कई पर्यटक फंसे

रुद्रप्रयाग के चोपता में जमकर हुई बर्फबारी, पहली बर्फबारी बनी पर्यटकों के लिए मुसीबत, कई वाहन फंसे, चकराता में पेड़ गिरने से मार्ग बाधित

चोपता में हिमपात (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 23, 2026 at 6:27 PM IST

रुद्रप्रयाग/विकासनगर: देवभूमि में एक बार फिर से कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है. जहां आसमान से गिरे बर्फ की फाहों ने वादियों को और खूबसूरत बना दिया. 'मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से प्रसिद्ध चोपता और तुंगनाथ क्षेत्र में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई. सुबह से ही चोपता, दुगलबिट्टा समेत तुंगनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद बर्फ की चादर से ढक गया है.

बर्फबारी से सड़क बंद, पर्यटक अलग-अगल जगहों पर फंसे: भारी बर्फबारी के चलते ऊखीमठ–चोपता–गोपेश्वर (मंडल) मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है. मार्ग बंद होने के कारण मक्कू बैंड से भुनकुंड तक सड़क पर भारी मात्रा में बर्फ जम गई है. जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और सैकड़ों पर्यटक विभिन्न स्थानों पर फंस गए हैं.

बर्फ में फिसली मैक्स गाड़ी (फोटो- ETV Bharat)

प्रशासन की तैयारियों पर उठे सवाल: सीजन की पहली बर्फबारी ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बर्फ हटाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की ओर से एक जेसीबी मशीन तैनात की गई है, लेकिन खबर लिखे जाने तक मशीन से बर्फ हटाने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है. जिससे पर्यटकों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है.

चोपता में फिसल रहे वाहन (फोटो- ETV Bharat)

पैदल निकलने को मजबूर पर्यटक: कई पर्यटकों को अपने वाहनों को छोड़कर पैदल ही सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है. आगरा से चोपता पहुंचे पर्यटक कौशल और अमन सिंह ने बताया कि वे बर्फबारी का आनंद लेने यहां आए थे, लेकिन अत्यधिक बर्फबारी और सड़क बंद होने के कारण वे फंस गए हैं और किसी तरह पैदल निकलने को मजबूर हैं.

बर्फबारी बनी मुसीबत (फोटो- ETV Bharat)

लंबे समय से पर्यटकों को चोपता में बर्फबारी का इंतजार था, लेकिन पहली ही बर्फबारी अव्यवस्थाओं के चलते सैलानियों के लिए मुसीबत बन गई है. प्रशासन से जल्द सड़क खुलवाने और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है. हालांकि, तमाम मुसीबतों के बीच पर्यटक बर्फबारी का मजा लेते दिखे.

चोपता में बर्फ का मजा लेते पर्यटक (फोटो- ETV Bharat)

विकासनगर-चकराता मोटर मार्ग पर गिरा पेड़: विकासनगर-चकराता मोटर मार्ग पर चकराता के पास बर्फबारी होने से जगह-जगह सड़क पर पेड़ गिर गए. जिस कारण से चकराता और विकासनगर की ओर आने वाले वाहन घंटों फंसे रहे. वहीं, लोनिवि स्नो कटर और जेसीबी मशीन के जरिए मार्ग को यातायात के लिए सुचारू करने में जुटा है.

चकराता-विकासनगर मोटर मार्ग पेड़ गिरने से बंद (फोटो- ETV Bharat)

"कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर बारिश और बर्फबारी के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं. चकराता की ओर से स्नो कटर लगाया गया है. जबकि, दूसरी ओर से जेसीबी मशीन लगाई गई है. फिलहाल, पेड़ों को हटाया जा रहा है. जल्द ही मोटर मार्ग यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा."- राधिका शर्मा, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग सहिया

उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों मे बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वसंत पंचमी की सुबह से ही जारी है. लंबे समय के बाद बारिश और बर्फबारी होने से होटल कारोबारी, किसान बागवानों के चेहरे खिले नजर आए. किसानों को कहना है कि इससे जहां खेती किसानी को लाभ मिलेगा तो वहीं जलस्रोत भी रिचार्ज होंगे.

