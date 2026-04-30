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पुणे में क्लोरीन गैस लीक होने से हड़कंप, 24 लोग अस्पताल में भर्ती

फायर अधिकारियों ने बताया कि यह लीक गंगाधाम इलाके में ऐमाता मंदिर के पास एक बंद पड़े वॉटर प्यूरिफिकेशन प्लांट के गोदाम में क्लोरीन वाले एक खाली टैंक से रात करीब 1 बजे शुरू हुआ. सूचना मिलते ही चीफ फायर ऑफिसर देवेंद्र पोटफोडे की टीम मौके पर पहुंची. इसमें पांच अधिकारी और करीब 30 फायरफाइटर थे.

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे के कोंढवा में बीती रात पानी साफ करने के संयंत्र से क्लोरीन गैस लीक होने से कम से कम 22 लोगों और दो फायरमैन बीमार पड़ गए. आनन-फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फायर अधिकारियों ने पीटीआई को यह जानकारी दी.

इसके अलावा, किसी भी संभावित आपदा को टालने के लिए डिपार्टमेंट ने चार फायर टेंडर, जिसमें ब्रीदिंग अपैरेटस (BA) सेट वाली एक गाड़ी भी शामिल थी, तैनात किए. एक फायर अधिकारी ने कहा, 'लीक और उसके बाद गैस के फैलने के बाद आस-पास के लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की. कॉल मिलने पर फायर टीमों को भेजा गया. कई असहज महसूस कर रहे लोगों को निकाला गया और लीक हो रहे टैंक को सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके ठीक किया गया.'

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान, 22 लोकल लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. उन्होंने आगे कहा कि गैस लीक से प्रभावित लोगों में एक ऑफिसर और एक फायरफाइटर भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. अधिकारी ने कहा, 'सभी प्रभावित लोग और दो फायर कर्मचारी खतरे से बाहर हैं और अभी ससून जनरल हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में हैं.'