Murder of Husband : पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति का सिर काटा, कुएं में कूदी तो लोगों ने बचाया

राजस्थान के रावभाटा से सनसनीखेज खबर. महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. जानिए पूरा मामला...

मौके पर पहुंची पुलिस की टीम (ETV Bharat Rawatbhata)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 2:54 PM IST

चित्तौड़गढ़: जिले के रावतभाटा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक महिला ने पति की हत्या कर दी. कुल्हाड़ी के वार से सिर को धड़ से अलग कर दिया. बाद में महिला भी जान देने के लिए कुएं में कूद गई, जिसे लोगों ने बचाया. घटना की जानकारी मिलने पर रावतभाटा पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जानकारी ली. महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जबकि उसके पति के शव को रावतभाटा अस्पताल में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई.

रावतभाटा पुलिस उपअधीक्षक शंकर लाल मीणा ने बताया कि शुक्रवार को थाना क्षेत्र में आने वाले थमलाव गांव में हत्या की सूचना मिली थी. ग्रामीणों ने बताया कि एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है. बाद में खुद भी कुएं में कूद गई, लेकिन वह जिंदा है. इस सूचना के बाद रावतभाटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि गांव में रहने वाले मोहन गुर्जर की उसकी पत्नी लाड़बाई ने हत्या कर दी है.

लाड़बाई ने कुल्हाड़ी से अपने पति की गर्दन पर वार किए थे. इससे गर्दन धड़ से अलग हो गई. पुलिस उपअधीक्षक ने बताया कि पति की हत्या करने बाद लाड़बाई कुएं में कूद गई, जिसकी जान लोगों ने बचा ली. लोगों को पता चला तो उन्होंने ने कुएं में रस्सी डाल कर उसे बाहर निकाला. पुलिस उपअधीक्षक ने बताया कि मृतक के शव को रावतभाटा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. पत्नी ने अपने पति की हत्या क्यों की, इसके संबंध में जांच की जा रही है.

कुएं में चट्टान पकड़ कर खड़ी थी पत्नी : लोगों को लाड़बाई के कुएं में कूदने की जानकारी मिली. इस पर ग्रामीणों ने कुएं में झांका तो लाड़बाई कुएं में एक चट्टान पकड़ कर खड़ी थी. लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया. बाद में लोगों ने रस्सी डालकर उसे बाहर खींच लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. महिला का कुएं में चट्टान पकड़े का वीडियो ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

